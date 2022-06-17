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Неймар потратил на благотворительность 20 млн евро. Как живет и сколько зарабатывает бразилец?

Франция
(2 голосов)

Костя Фолстен рассказывает о бразильской звезде

Неймар потратил на благотворительность 20 млн евро. Как живет и сколько зарабатывает бразилец?

Фото: twitter.com/PSG_English

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар тратит деньги не только на вечеринки и девушек, как некоторые могут считать. По словам блогера Константина Фолстена, бразилец регулярно выделяет немалую сумму на благотворительность.

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"Только на рекламе Неймар зарабатывает в год около 35 миллионов евро. Многие заработанные футболисты тратят на авто, девушек и самолеты. Также бразилец любит устраивать шумные вечеринки как в Париже, так и в США. Но нельзя сказать, что Неймар не тратит на благотворительность .

Еще в 23 года в штате Сан-Паулу он открыл институт для малоимущих семей под названием "Проект Неймара-младшего". Это позволяет 10 тысячам людей заниматься спортом, получать образование и получать медицинскую помощь. За всю карьеру бразилец потратил на благотворительность 20 миллионов евро. В 2021 году, например, футболист перечислил 900 тысяч евро ЮНИСЕФ и благотворительному фонду, которые пошли на борьбу с COVID-19", - отметил Фолстен.

Чтобы узнать куда еще тратит Неймар свои миллионы, в котором в Париже проживает и чем занимается кроме футбола, посмотрите этот ролик. Уверены, вы будете поражены роскошной жизнью бразильца!

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В статье: Неймар Фолстен
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