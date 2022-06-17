ПСЖ хочет  перехватить Витинью у МЮ

"ПСЖ" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Порту" Витинью, сообщает журналист Педру Сепульведа. Руководство "парижан" на совещании обсудило стоит ли активировать обцию выкупа хавбека.

❗️Reunião no Paris Saint-Germain para decidir se vão acionar a cláusula de rescisão de Vitinha - 40 milhões de euros. @FCPorto não está disponível para negociar por qualquer valor que não os 40 milhões a pronto. ???? pic.twitter.com/Kx2oE0rhDq — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) June 17, 2022

Сообщается, что отступные, прописанные в контракте игрока, составляют 40 миллионов евро. Предложения суммой меньше "Порту" рассматривать не будет.

Ранее сообщалось, что лидер "Порту" интересен "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне полузащитник провел 47 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего португальца в 30 миллионов евро.