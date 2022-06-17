  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ хочет  перехватить Витинью у МЮ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ хочет  перехватить Витинью у МЮ

Франция
(1 голосов)

В "Юнайтед" должны предложить что-то существенное

ПСЖ хочет  перехватить Витинью у МЮ

Фото: twitter.com/FCPorto

Новина українською

"ПСЖ" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Порту" Витинью, сообщает журналист Педру Сепульведа. Руководство "парижан" на совещании обсудило стоит ли активировать обцию выкупа хавбека.

Сообщается, что отступные, прописанные в контракте игрока, составляют 40 миллионов евро. Предложения суммой меньше "Порту" рассматривать не будет.

Ранее сообщалось, что лидер "Порту" интересен "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне полузащитник провел 47 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего португальца в 30 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Порту (Португалия) Витинья ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде