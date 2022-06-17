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Аль-Хелаифи избежал наказания за свое поведение после ответного матча с Реалом в ЛЧ

Франция
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Аль-Хелаифи избежал наказания за свое поведение после ответного матча с Реалом в ЛЧ

L`Equipe

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Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи избежал наказания за свое поведение после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3). Он в месте с бывшим спортивным директором Леонардо пытался войти в судейскую комнату, сообщает Marca.

По итогам этого матча "парижане" вылетели из турнира.

Когда Леонардо и Аль-Хелаифи попросили уйти, последний сломал флажок одного из ассистентов арбитра. Главный судья того матча Данни Маккели сообщил об этом инциденте в своем рапорте.

По итогам разбирательства УЕФА наказал Леонардо дисквалификацией на один матч. Против Аль-Хелайфи санкции вынесены не были.

Напомним, что Леонардо покинул "ПСЖ" по окончанию сезона. Его работа не устраивала руководство.

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В статье: Леонардо Реал (Мадрид) Насер Аль-Хелаифи ПСЖ
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Источник:
marca.com

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