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Аль-Хелаифи избежал наказания за свое поведение после ответного матча с Реалом в ЛЧ
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L`Equipe
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи избежал наказания за свое поведение после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3). Он в месте с бывшим спортивным директором Леонардо пытался войти в судейскую комнату, сообщает Marca.
По итогам этого матча "парижане" вылетели из турнира.
Когда Леонардо и Аль-Хелаифи попросили уйти, последний сломал флажок одного из ассистентов арбитра. Главный судья того матча Данни Маккели сообщил об этом инциденте в своем рапорте.
По итогам разбирательства УЕФА наказал Леонардо дисквалификацией на один матч. Против Аль-Хелайфи санкции вынесены не были.
Напомним, что Леонардо покинул "ПСЖ" по окончанию сезона. Его работа не устраивала руководство.
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