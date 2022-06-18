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Монако попрощался с Фабрегасом
У игрока завершился контракт
Фото: asmonaco.com / Автор невідомий
"Монако" поблагодарил испанского полузащитника Франсеска Фабрегаса за время проведенное в команде и сообщил о расставании по истечению срока контракта.
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании присоединился к монегаскам во время зимнего трансферного окна 2019 года. За время выступления за "Монако" он провел в Лиге 1 больше 50 матчей. Но сезон-2021/22 игрок точно не может занести себе в актив. Из-за проблем со здоровьем Сеск последний раз выходил на поле еще в сентябре 2021-го в поединке Лиги Европы против "Штурма" из Граца.
35-летний Сеск Фабрегас начинал свою профессиональную карьеру в "Арсенале". После этого он выступал за "Барселону" и "Челси", из которого и перебрался в "Монако".
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