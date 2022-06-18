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Защитник Барселоны может оказаться в Марселе
Футболист хочет получать регулярную игровую практику
Французский защитник "Барселоны" Клеман Лангле может летом перейти в "Марсель" на правах аренды. Клубы обсуждают данный переход, несмотря на высокую зарплату футболиста.
Действующий коуч "Марселя" Хорхе Сампаоли уже работал с игроком в "Севильи", и теперь хочет снова получить Клемана в свой клуб.
Кроме этого, отмечается, что французский центрдеф пока не уверен по поводу трансфера из-за требовательных болельщиков и проблем клуба в прошлом.
Как известно, 27-летний Лангле сыграл в 21 матче Ла Лиги в прошлом сезоне, потеряв статус основного защитника.
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