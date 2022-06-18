  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Защитник Барселоны может оказаться в Марселе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Барселоны может оказаться в Марселе

Франция
(1 голосов)

Футболист хочет получать регулярную игровую практику

Защитник Барселоны может оказаться в Марселе

Новина українською

Французский защитник "Барселоны" Клеман Лангле может летом перейти в "Марсель" на правах аренды. Клубы обсуждают данный переход, несмотря на высокую зарплату футболиста.

Действующий коуч "Марселя" Хорхе Сампаоли уже работал с игроком в "Севильи", и теперь хочет снова получить Клемана в свой клуб.

Кроме этого, отмечается, что французский центрдеф пока не уверен по поводу трансфера из-за требовательных болельщиков и проблем клуба в прошлом.

Как известно, 27-летний Лангле сыграл в 21 матче Ла Лиги в прошлом сезоне, потеряв статус основного защитника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Марсель Клеман Лангле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Diario Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде