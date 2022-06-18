Экс-главный скаут Ювентуса и МЮ стал спортдиром Марселя

Марсельский "Олимпик" объявил о назначении на должность спортивного директора Хавьера Рибалты. Ранее испанский специалист работал на этой должности в санкт-петербургском "Зените", а также в "Парме".

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de ???????????????????????? ???????????????????????????? au sein de son organigramme sportif pour poursuivre le développement du club.

Il est nommé ???????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 18, 2022

Как сообщает клуб, Рибалта, вместе с президентом клуба Пабло Лонгорией будет "целиком формировать спортивную политику клуба". Ранее оба управленца уже сотрудничали в "Ювентусе".

Хавьер Рибалта также работал на должности главного скаута в "Новаре", "Ювентусе" и "Манчестер Юнайтед", а также скаутом в "Торино" и "Милане".