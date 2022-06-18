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Экс-главный скаут Ювентуса и МЮ стал спортдиром Марселя

Франция
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Хавьер Рибалта также работал в Милане, Зените и Парме

Экс-главный скаут Ювентуса и МЮ стал спортдиром Марселя

Фото: FootTheball

UA-Футбол
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Марсельский "Олимпик" объявил о назначении на должность спортивного директора Хавьера Рибалты. Ранее испанский специалист работал на этой должности в санкт-петербургском "Зените", а также в "Парме".

Как сообщает клуб, Рибалта, вместе с президентом клуба Пабло Лонгорией будет "целиком формировать спортивную политику клуба". Ранее оба управленца уже сотрудничали в "Ювентусе".

Хавьер Рибалта также работал на должности главного скаута в "Новаре", "Ювентусе" и "Манчестер Юнайтед", а также скаутом в "Торино" и "Милане".

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В статье: Ювентус (Турин) Марсель Манчестер Юнайтед Хавьер Рибалта
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