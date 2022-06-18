Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-главный скаут Ювентуса и МЮ стал спортдиром Марселя
Хавьер Рибалта также работал в Милане, Зените и Парме
Фото: FootTheball
Марсельский "Олимпик" объявил о назначении на должность спортивного директора Хавьера Рибалты. Ранее испанский специалист работал на этой должности в санкт-петербургском "Зените", а также в "Парме".
L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de ???????????????????????? ???????????????????????????? au sein de son organigramme sportif pour poursuivre le développement du club.— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 18, 2022
Il est nommé ???????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????.
Как сообщает клуб, Рибалта, вместе с президентом клуба Пабло Лонгорией будет "целиком формировать спортивную политику клуба". Ранее оба управленца уже сотрудничали в "Ювентусе".
Хавьер Рибалта также работал на должности главного скаута в "Новаре", "Ювентусе" и "Манчестер Юнайтед", а также скаутом в "Торино" и "Милане".
Популярное сейчас
- Цыганков не хочет оставаться в Динамо. Цена на него – 20 млн евро – Источник
- Практически определился польский город, в котором Динамо примет матч квалификации ЛЧ против Фенербахче
- Ленд-лиз от США еще не начался, - Данилов
- Папен о Месси: Нельзя освистывать игрока с семью Золотыми мячами
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО