Лион и Ботафого хотят изменить футбольную действительность

Мажоритарный владелец "Ботафого" (90%), совладелец "Кристалл Пелес" (40%), владелец 80% акций бельгийского "Мускрона" и, по слухам, определенной доли в "Бенфике", будет иметь 66,56% акций "Лиона". По условиям продаж пакета, следующие три года директором клуба из долины Роны будет Жан-Мишель Ола. Тот самый, который поднял Les Gones до нынешних высот и полностью управлял ими с 1987-го года. Прошли эры. "Лион" Жуниньо и других успел побыть гегемоном во Франции, подняться очень высоко (полуфинал Лиги Чемпионом) и стать монстром в женском футболе. Но эра Ола понемногу проходит.

Что касается бразильцев, то очевидно, что интеграция на рынок тропических игроков будет серьезной. Как получится – будем наблюдать.

Как это было с "Фогао"

Благодаря новому законодательству, облегчившему бразильским клубам смену владельцев, американец Текстор приобрел 90% акций "Ботафого". Сделал он это в результате четырех последовательных операций. Может для кого-то действительно знаменитый клуб черно-белого цвета все еще ассоциируется с Гарринчей, но славные времена прошли. По крайней мере, до прихода Текстора, а с ним посмотрим. Клуба из Рио-де-Жанейро столкнулся с большим финансовым затруднением. Но это последствия последовательного понижения возможностей и, как следствие, амбиций. С 1995-го он не был чемпионом страны. С 2018-го года не был чемпионом штата. С новым владельцем "Фогао" поднялся в главный дивизион. Несмотря на прогресс, именно Текстор настоял на смене тренера Эдерсона Морейры (дяди в рамках Бразилии достаточно авторитетного) на "более прогрессивного". После достаточно длительного поиска "Ботафого" вдруг перехватил у самого богатого клуба страны и всех Америк "Фламенго" нашего знакомого по "Шахтеру" Луиша Каштру.

В интервью Globo Esporte Текстор объяснил, почему он пошел на эти изменения.

"То, что я увидел, это не тот футбол, который я представляю и планирую для "Ботафого" в будущем. И эта концепция игры, я ее называю, – путь "Ботафого". Хочу, чтобы мы дошли до этого за три-пять лет".

Американцу пока тяжело оценить уровень культурного, эмоционального, просто "торсидного" сопротивления его проекту. Однако он не теряет оптимизма. Главным лозунгом для него всегда было "can-do" (можешь сделать). Также подчеркивает необходимость иметь терпение.

Но в бразильском футболе терпение – товар очень редкий. Все происходит быстро и мгновенно – от того, как директора принимают решения, до того, какие тренеры (и многие еще) выбирают игроков на поле.

Важно отметить, что в бразильском проекте Текстор внимательно следит за ситуацией в клубе и смотрят все игры. Так вот, после матча последнего тура против "Интернасионаля" он не радовался, хотя имел для этого все основания.

Уже на старте игры "Фогао" получил удар, от которого не каждый отойдет. Алан Патрик (тот же, экс-"Шахтер") пробил и мяч попал сначала в грудь защитнику, затем улетел на несколько сантиметров и задел руку в штрафной площадке. По нынешним правилам – это не пенальти. Арбитр Савио Перейра после просмотра видеоповторов не только назначил пенальти (!!!), но и выгнал защитника Филиппе Сампайо. Когда же вскоре Алан Патрик еще и помог забить Бустосу, вера в "Ботафого" осталась микроскопической – 0:2 на чужом горячем стадионе и минус один игрок.

Удивительным образом черно-белые выдержали все и начали догонять. 2-1, 2-2. Два гола их соперника справедливо не засчитали (рука и офсайд). На 90+11-й минуте левша Уго принес победу "Ботафого". После этого всего было несколько масштабных драк, но клуб Текстора победил. Казалось бы, радуйся и все. Но владелец сейчас серьезно настроен не просто жаловаться на судью, но и масштабно заняться кампанией его дисквалификации. Это уже большая страсть.

Как будет в "Лионе"?

Пожалуй, чуть менее эмоционально, потому что у самого европейского футбола нет такого градуса здоровой и особенно нездоровой эмоции, как у его собрата в тропиках. Но ведь Текстор уже высказался, что ему импонируют доминирующие команды. По его мнению, его команда (тогда говорилось о "Ботафого", но это видение он попытается воплотить и в "Лионе") должна держать мяч, контролировать ход событий, уничтожать соперника таким образом. Решительность – это хорошо, но она не обязательно приживется в долине Роны. "Лион" имеет прекрасную академию, статус солидного и достаточно стабильного клуба даже без свежих чемпионств.

Жан-Мишель Ола – выдающийся руководитель, и присутствие в проекте вроде как должно гарантировать последовательность в развитии на ближайшее время. Но и Ола бывает горячим, а иметь рядом просто вулканического ныне Текстора очень рискованно – два петуха в одном дворе. Главное, что нам гарантировано на ближайшее время, это активная жизнь в Лионе и парочка относительно громких трансферов.

СПРАВКА. Текстор является основателем и генеральным директором компании Facebank, Inc., занимающейся разработками в области виртуальной реальности и анимации. Актив оценивается в 4,5 миллиарда долларов. Ранее Джон был крупнейшим акционером американского OTT-провайдера потокового мультимедиа "Fu bo TV". В 2016-м году журнал Forbes назвал его пионером индустрии голографических развлечений, "гуру виртуальной реальности Голливуда".

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