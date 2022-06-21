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Аль-Хелаифи: Мадрид предлагал Мбаппе даже больше нас

Франция
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Аль-Хелаифи: Мадрид предлагал Мбаппе даже больше нас

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи дал интервью Le Parisien в котором, помимо прочего, ответил на выпады по поводу продления контракта Килианом Мбаппе.

"Говорят, Мбаппе остался из-за денег, но "Реал" предложил ему гораздо больше, чем мы.

Они были готовы реинвестировать 170 миллионов евро с прошлого лета!", – приводит его слова Transfer News Live.

Напомним, что "Реал" был готов подписать Килиана прошлым летом, когда у него оставался всего год по контракту. "Мадрид" предлагал "ПСЖ" до 220 миллионов евро за француза.

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В статье: Реал (Мадрид) Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
leparisien.fr

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