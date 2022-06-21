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Аль-Хелаифи: Мадрид предлагал Мбаппе даже больше нас
Сейчас уже можно говорить всё что угодно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: John Berry
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи дал интервью Le Parisien в котором, помимо прочего, ответил на выпады по поводу продления контракта Килианом Мбаппе.
"Говорят, Мбаппе остался из-за денег, но "Реал" предложил ему гораздо больше, чем мы.
Они были готовы реинвестировать 170 миллионов евро с прошлого лета!", – приводит его слова Transfer News Live.
???? Nasser Al-Khelaifi: "They say Mbappé stayed for money, but Real Madrid offered him much more than us. They were willing to reinvest the €170M from last summer when he was free!"— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 21, 2022
(Source: @le_Parisien) pic.twitter.com/AL6WFzrkPV
Напомним, что "Реал" был готов подписать Килиана прошлым летом, когда у него оставался всего год по контракту. "Мадрид" предлагал "ПСЖ" до 220 миллионов евро за француза.
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