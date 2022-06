Аль-Хелаифи: Мадрид предлагал Мбаппе даже больше нас

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи дал интервью Le Parisien в котором, помимо прочего, ответил на выпады по поводу продления контракта Килианом Мбаппе.

"Говорят, Мбаппе остался из-за денег, но "Реал" предложил ему гораздо больше, чем мы.

Они были готовы реинвестировать 170 миллионов евро с прошлого лета!", – приводит его слова Transfer News Live.

???? Nasser Al-Khelaifi: "They say Mbappé stayed for money, but Real Madrid offered him much more than us. They were willing to reinvest the €170M from last summer when he was free!"



