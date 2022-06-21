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Президент ПСЖ отказался комментировать будущее Неймара: Это частные переговоры

Франция
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Президент ПСЖ отказался комментировать будущее Неймара: Это частные переговоры

Фото: twitter.com/PSG_English

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отказался говорить о будущем Неймара в клубе. "Мы не можем говорить об этом публично", – приводит его слова Marca.

Является ли Неймар частью вашего нового проекта?

Мы не можем говорить об этом публично, так как кто-то приедет, а кто-то уйдет из клуба. Это частные переговоры, – заявил Хелаифи.

Контракт бразильца истекает летом 2025 года.

В течение 5 лет в "ПСЖ" регулярно появлялись слухи о возможном уходе бразильца в "Реал" или возвращении в "Барселону".

В прошлом сезоне 30-летний нападающий провел за "Париж" 28 матчей, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.

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В статье: Неймар Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ
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Источник:
marca.com

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