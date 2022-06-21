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Президент ПСЖ отказался комментировать будущее Неймара: Это частные переговоры
Кто готов потратиться?
Фото: twitter.com/PSG_English
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отказался говорить о будущем Неймара в клубе. "Мы не можем говорить об этом публично", – приводит его слова Marca.
Является ли Неймар частью вашего нового проекта?
– Мы не можем говорить об этом публично, так как кто-то приедет, а кто-то уйдет из клуба. Это частные переговоры, – заявил Хелаифи.
Контракт бразильца истекает летом 2025 года.
В течение 5 лет в "ПСЖ" регулярно появлялись слухи о возможном уходе бразильца в "Реал" или возвращении в "Барселону".
В прошлом сезоне 30-летний нападающий провел за "Париж" 28 матчей, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.
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