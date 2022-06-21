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На кону 800 млн: Лион подтвердил переговоры о поглощении американцами

Франция
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Жан-Мишель Ола больше не вытягивает по финансам

На кону 800 млн: Лион подтвердил переговоры о поглощении американцами

Фото: ol.fr/ автор неизвестен

Новина українською

"Лион" сегодня провел пресс-конференцию, где подтвердил старт переговоров с американскими инвесторами. Они близки к выкупу контрольного пакета акций.

Американскую компанию Eagle Football Holdings возглавляет Джон Текстор, который уже владеет 40% акций "Кристал Пэлас" и 90% акций "Ботафого".

Как сообщает L’Equipe, Текстору сделка с "Ткачами" обойдется в 800 млн евро, из которых 529,5 млн - это стоимость 80% акций, а остальное - клубные долги.

Нынешний владелец "Лиона" Жан-Мишель Ола рулит клубом с 1987 года, но после прихода в "ПСЖ" катарских шейхов в 2011-м ему ни разу не удавалось взять чемпионство. Вдобавок "Ткачи" потеряли около 150 млн евро во время пандемии и закончили минувший год с чистым убытком в размере 107 млн.

Плачевная финансовая ситуация отбросила "Лион" аж на 8-е место в таблице - таким образом, клуб впервые с 90-х остался без еврокубков. У Ола нет выбора, кроме как искать более богатого инвестора.

Текстор уже пообещал увеличить статутный капитал "Лиона" на 84 млн, а также вложиться в трансферы. Поговаривают, что одним из первых подписаний будет Франсис Коклен из "Вильярреала".

Финализировать сделку планируют в сентябре. При этом мсье Ола клуб не покинет, а останется на посту президента и какое-то время продолжит управлять делами.

Текстор помимо инвестиций в спорт известен в США как гуру разработок в сфере виртуальной реальности и анимации; его проекты активно используются в Голливуде, а суммарное состояние превышает 4,5 млрд долларов.

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В статье: Лион Жан-Мишель Ола Джон Текстор
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Источник:
ФК "Лион"

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