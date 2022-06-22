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Президент ПСЖ: Суперлига уже мертва. Странно, что Реал заслуженно выиграл ЛЧ, но не хочет в ней играть

Франция
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Президент ПСЖ: Суперлига уже мертва. Странно, что Реал заслуженно выиграл ЛЧ, но не хочет в ней играть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи в интервью Marca высказал мнение, что Суперлига Европы мертва. "Лига чемпионов – лучшее соревнование в мире", – считает катарский бизнесмен.

– Суперлига Европы все еще жива, если верить трем основателям – "Реалу", "Юве" и "Барселоне". Вы согласны?

– На мой взгляд, она уже мертва. Но вот что странно: "Мадрид" выиграл Лигу чемпионов и заслуженно, но, с одной стороны, они хотят ее выиграть, а с другой стороны, они не хотят в ней играть.

Если вы недовольны, вам не нужно в ней играть. Это лучшее соревнование в мире, и я даже не знаю, почему испанские болельщики тоже против этого соревнования. Но для меня Суперлига мертва, – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Суперлига ПСЖ
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Источник:
marca.com

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