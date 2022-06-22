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Галтье подпишет контракт с ПСЖ по схеме 2+1

Франция
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Анонс от парижан уже близко

Галтье подпишет контракт с ПСЖ по схеме 2+1

Фото: ogcnice.com / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Ниццы" Кристоф Галтье договорился о контракте с "ПСЖ", сообщает L`Equipe. Зарплата будет меньше чем у Маурисио Почеттино.

55-летний менеджер подпишет соглашение на два года. Договор включает в себя опцию продления ещё на один сезон.

Отмечается, что действующий чемпион Франции еще не договорился с аргентинским тренером касательно выплаты компенсации.

Год назад Кристоф Галтье праздновал чемпионство во Франции с "Лиллем". Его "Ницца" закончила прошлый сезон на 5 месте, отстав от второго "Марселя" всего на 5 очков.

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В статье: Ницца Маурисио Почеттино Кристоф Галтье ПСЖ
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Источник:
lequipe.fr

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