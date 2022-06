Праздник для французского футбола: сегодня день рождения отмечают Зидан, Виейра и Тигана

23 июня, но в разные года, родились сразу три бывших футболиста национальной сборной Франции.

Зинедин Язид Зидан появился на свет в 1972 году в Марселе. Он начал свою карьеру в "Канне", позже выступал за "Бордо", но именно "Ювентус" и "Реал" сделали француза известным. В составе туринского и мадридского грандов Зизу выиграл 12 трофеев.

Among the greats as a player and coach... Champions League legend Zinédine Zidane is 50 today ???? #UCL pic.twitter.com/6quIvCnfkb

Жан Амаду Тигана родился в 1955 году. Он выступал за "Тулон", "Лион", "Бордо" и "Марсель". С 1980 по 1988 год защищал цвета сборной Франции.

"Мой талант даже близко нельзя поставить рядом с умениями Мишеля Платини и Алена Жиресса. Но то, чем меня не наделила природа, я с успехом компенсировал своим трудолюбием", – эти слова Жана Тигана во многом характеризуют его футбольную карьеру.

Патрик Донале Виейра родился в 1976 году. Вместе с Зиданом стал чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года. Получил широкую известность, будучи игроком лондонского "Арсенала" в период с 1996 по 2005 год.

World Cup winner ✔️

Arsenal Invincible ✔️

Premier League Hall of Famer ✔️@OfficialVieira's career was incredible! ????



???? A very special #WhatIWore with the French legend is coming your way on Thursday. pic.twitter.com/YsVjllP6GO