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Праздник для французского футбола: сегодня день рождения отмечают Зидан, Виейра и Тигана
Легендарные личности для "триколор"
Squawka
23 июня, но в разные года, родились сразу три бывших футболиста национальной сборной Франции.
Зинедин Язид Зидан появился на свет в 1972 году в Марселе. Он начал свою карьеру в "Канне", позже выступал за "Бордо", но именно "Ювентус" и "Реал" сделали француза известным. В составе туринского и мадридского грандов Зизу выиграл 12 трофеев.
Among the greats as a player and coach...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 23, 2022
Champions League legend Zinédine Zidane is 50 today ????#UCL pic.twitter.com/6quIvCnfkb
Жан Амаду Тигана родился в 1955 году. Он выступал за "Тулон", "Лион", "Бордо" и "Марсель". С 1980 по 1988 год защищал цвета сборной Франции.
"Мой талант даже близко нельзя поставить рядом с умениями Мишеля Платини и Алена Жиресса. Но то, чем меня не наделила природа, я с успехом компенсировал своим трудолюбием", – эти слова Жана Тигана во многом характеризуют его футбольную карьеру.
Happy birthday to former boss Jean Tigana! ????#FFC pic.twitter.com/ZTcSj1Q0qW— Fulham Football Club (@FulhamFC) June 23, 2022
Патрик Донале Виейра родился в 1976 году. Вместе с Зиданом стал чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года. Получил широкую известность, будучи игроком лондонского "Арсенала" в период с 1996 по 2005 год.
World Cup winner ✔️— Football on BT Sport (@btsportfootball) June 22, 2022
Arsenal Invincible ✔️
Premier League Hall of Famer ✔️@OfficialVieira's career was incredible! ????
???? A very special #WhatIWore with the French legend is coming your way on Thursday. pic.twitter.com/YsVjllP6GO
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