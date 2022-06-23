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Раша, гудбай: Юссуф Языджи вернулся из ЦСКА в Лилль
Слишком силен для РПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pavel Pavlov/Anadolu Agency
Хавбек "Лилля" и сборной Турции Юссуф Языджи покинул московский ЦСКА, где провел последние полгода на правах аренды.
У армейцев была опция выкупа, но им не удалось договориться с французами по деньгам. По неофициальной информации, москвичи испытывают финансовые проблемы с тех пор, как на страну наложили санкции за вторжение в Украину.
25-летний Языджи за полгода забил в россии 8 голов в 10 матчах и, по-хорошему, был слишком силен для тамошнего чемпионата.
Контракт турка с "Лиллем" рассчитан до лета 2024 года, но, вероятно, "Доги" попытаются его продать уже этим летом.
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