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Раша, гудбай: Юссуф Языджи вернулся из ЦСКА в Лилль

Франция
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Слишком силен для РПЛ

Раша, гудбай: Юссуф Языджи вернулся из ЦСКА в Лилль

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pavel Pavlov/Anadolu Agency

Новина українською

Хавбек "Лилля" и сборной Турции Юссуф Языджи покинул московский ЦСКА, где провел последние полгода на правах аренды.

У армейцев была опция выкупа, но им не удалось договориться с французами по деньгам. По неофициальной информации, москвичи испытывают финансовые проблемы с тех пор, как на страну наложили санкции за вторжение в Украину.

25-летний Языджи за полгода забил в россии 8 голов в 10 матчах и, по-хорошему, был слишком силен для тамошнего чемпионата.

Контракт турка с "Лиллем" рассчитан до лета 2024 года, но, вероятно, "Доги" попытаются его продать уже этим летом.

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В статье: ЦСКА (Москва) Лилль Юсуф Языджи
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Источник:
ЦСКА

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