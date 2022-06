Каталонский идол, переехавший в Париж: сегодня Лионель Месси отмечает юбилей

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987-го в Росарио – сегодня ему исполняется 35 лет. Аргентинец является капитаном своей сборной, также он долгое время носил повязку на плече в каталонской "Барселоне". Месси – лучший бомбардир в истории "сине-гранатовых" и "альбиселесте".

С "Барсой" Лионель выиграл 10 титулов чемпиона Испании, 4 Лиги чемпионов УЕФА, 6 Кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов. Месси 6 раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА и 7 раз — чемпионата Испании. Аргентинец – семикратный обладатель Золотого мяча (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021).

???????????? Happy Birthday, Lionel Messi ????



Running it back to THAT iconic goal against Getafe when he was just 19 years old ????



???? @FCBarcelona #FCB #Messi???? pic.twitter.com/1XQliUcABH