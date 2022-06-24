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Каталонский идол, переехавший в Париж: сегодня Лионель Месси отмечает юбилей
Лучший игрок в истории футбола?
Getty Images / Global Images Ukraine
Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987-го в Росарио – сегодня ему исполняется 35 лет. Аргентинец является капитаном своей сборной, также он долгое время носил повязку на плече в каталонской "Барселоне". Месси – лучший бомбардир в истории "сине-гранатовых" и "альбиселесте".
С "Барсой" Лионель выиграл 10 титулов чемпиона Испании, 4 Лиги чемпионов УЕФА, 6 Кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов. Месси 6 раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА и 7 раз — чемпионата Испании. Аргентинец – семикратный обладатель Золотого мяча (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021).
???????????? Happy Birthday, Lionel Messi ????— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 24, 2022
Running it back to THAT iconic goal against Getafe when he was just 19 years old ????
???? @FCBarcelona #FCB #Messi???? pic.twitter.com/1XQliUcABH
10 августа 2021 года Месси перешел в "Пари Сен-Жермен. Новое соглашение с "Барселоной" Лионель не смог заключить из-за финансовых ограничений, установленных руководством Ла Лиги. Позже сам Лео заявил, что он был даже готов пойти на понижение зарплаты на 50%, чтобы остаться в Каталонии.
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