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Каталонский идол, переехавший в Париж: сегодня Лионель Месси отмечает юбилей

Франция
(1 голосов)

Лучший игрок в истории футбола?

Каталонский идол, переехавший в Париж: сегодня Лионель Месси отмечает юбилей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987-го в Росарио – сегодня ему исполняется 35 лет. Аргентинец является капитаном своей сборной, также он долгое время носил повязку на плече в каталонской "Барселоне". Месси – лучший бомбардир в истории "сине-гранатовых" и "альбиселесте".

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С "Барсой" Лионель выиграл 10 титулов чемпиона Испании, 4 Лиги чемпионов УЕФА, 6 Кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов. Месси 6 раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА и 7 раз — чемпионата Испании. Аргентинец – семикратный обладатель Золотого мяча (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021).

10 августа 2021 года Месси перешел в "Пари Сен-Жермен. Новое соглашение с "Барселоной" Лионель не смог заключить из-за финансовых ограничений, установленных руководством Ла Лиги. Позже сам Лео заявил, что он был даже готов пойти на понижение зарплаты на 50%, чтобы остаться в Каталонии.

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В статье: Лионель Месси
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Комментарии (3)
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Dr. House (Поділля)
24.06.2022 в 10:16
Ну всьо, Алєнь сьогодні обіп'ється кефіром до усрачки)))
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+2
0
Algrab (Костопiль)
24.06.2022 в 11:04
І відразу й обісциться...
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+2
0
avatar
hrdhrd (Украина)
24.06.2022 в 12:08
Плюс безлимитный галоперидол
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0
0

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