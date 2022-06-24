Каталонский идол, переехавший в Париж: сегодня Лионель Месси отмечает юбилей

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987-го в Росарио – сегодня ему исполняется 35 лет. Аргентинец является капитаном своей сборной, также он долгое время носил повязку на плече в каталонской "Барселоне". Месси – лучший бомбардир в истории "сине-гранатовых" и "альбиселесте".

С "Барсой" Лионель выиграл 10 титулов чемпиона Испании, 4 Лиги чемпионов УЕФА, 6 Кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов. Месси 6 раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА и 7 раз — чемпионата Испании. Аргентинец – семикратный обладатель Золотого мяча (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021).

???????????? Happy Birthday, Lionel Messi ????



Running it back to THAT iconic goal against Getafe when he was just 19 years old ????



???? @FCBarcelona #FCB #Messi???? pic.twitter.com/1XQliUcABH — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 24, 2022

10 августа 2021 года Месси перешел в "Пари Сен-Жермен. Новое соглашение с "Барселоной" Лионель не смог заключить из-за финансовых ограничений, установленных руководством Ла Лиги. Позже сам Лео заявил, что он был даже готов пойти на понижение зарплаты на 50%, чтобы остаться в Каталонии.