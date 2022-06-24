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Лилль подталкивает Ботмана к переходу в Ньюкасл
"Сороки" предлагают более выгодные условия для французского клуба
Medium
"Лилль" подталкивает защитника Свена Ботмана к переходу в "Ньюкасл", сообщает GFFN со ссылкой на Gianluca Di Marzio. 22-летний фуллбек ждет предложение от "Милана", переход куда является более предпочтительным для него.
Сообщается, что "сороки" предлагают 40 миллионов евро чистыми + 5 миллионов бонусной части, в то время как "Милан" еще раздумывает.
Игрок хотел бы перейти в "Милан" и даже согласился на контракт с зарплатой в 3 миллиона евро в год, в то время как "Ньюкасл" предлагает на 10 миллионов евро больше.
После прихода нового спортивного директора в "ПСЖ", Парижане также начали интересоваться футболистом.
Ботман в прошлом сезоне провел 32 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает нидерландского фуллбека в 30 миллионов евро.
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