Лилль подталкивает Ботмана к переходу в Ньюкасл

"Лилль" подталкивает защитника Свена Ботмана к переходу в "Ньюкасл", сообщает GFFN со ссылкой на Gianluca Di Marzio. 22-летний фуллбек ждет предложение от "Милана", переход куда является более предпочтительным для него.

Сообщается, что "сороки" предлагают 40 миллионов евро чистыми + 5 миллионов бонусной части, в то время как "Милан" еще раздумывает.

Игрок хотел бы перейти в "Милан" и даже согласился на контракт с зарплатой в 3 миллиона евро в год, в то время как "Ньюкасл" предлагает на 10 миллионов евро больше.

После прихода нового спортивного директора в "ПСЖ", Парижане также начали интересоваться футболистом.

Ботман в прошлом сезоне провел 32 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает нидерландского фуллбека в 30 миллионов евро.