Плохие новости для Фулхэма. Французская Ницца интересуется вингером Шахтера

Долго время вингера "Шахтера" Манора Соломона связывали с переходом в "Фулхэм". Трансфер был близок к срыву, однако недавно стороны возобновили переговоры .

Что интересно, по данным Le10sport, на горизонте появился новый претендент. Этим летом Соломона попытается подписать и французская "Ницца", занявшая в прошлом сезоне Лиге 1 пятое место.

Напомним, что контракт Манора с "Шахтера" истекает зимой 2023-го.