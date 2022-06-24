  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Плохие новости для Фулхэма. Французская Ницца интересуется вингером Шахтера
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Плохие новости для Фулхэма. Французская Ницца интересуется вингером Шахтера

Франция
(3 голосов)

За Соломон выстраивается очередь

Плохие новости для Фулхэма. Французская Ницца интересуется вингером Шахтера

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Долго время вингера "Шахтера" Манора Соломона связывали с переходом в "Фулхэм". Трансфер был близок к срыву, однако недавно стороны возобновили переговоры.

Что интересно, по данным Le10sport, на горизонте появился новый претендент. Этим летом Соломона попытается подписать и французская "Ницца", занявшая в прошлом сезоне Лиге 1 пятое место.

Читайте также"Вопрос времени". Соломон сделал заявление о своем будущем в Шахтере

Напомним, что контракт Манора с "Шахтера" истекает зимой 2023-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ницца Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Le10Sport

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде