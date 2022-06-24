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Плохие новости для Фулхэма. Французская Ницца интересуется вингером Шахтера
За Соломон выстраивается очередь
Фото: ФК Шахтер
Долго время вингера "Шахтера" Манора Соломона связывали с переходом в "Фулхэм". Трансфер был близок к срыву, однако недавно стороны
Что интересно, по данным Le10sport, на горизонте появился новый претендент. Этим летом Соломона попытается подписать и французская "Ницца", занявшая в прошлом сезоне Лиге 1 пятое место.
Напомним, что контракт Манора с "Шахтера" истекает зимой 2023-го.
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Источник:Le10Sport
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