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Линекер: Месси лучший футболист своего времени, причем с запасом. На мой взгляд, всех времен

Франция
(2 голосов)

Легендарный англичанин поздравил Лионеля

Линекер: Месси лучший футболист своего времени, причем с запасом. На мой взгляд, всех времен

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Бывший нападающий "Барселоны" и "Лестера", сборной Англии Гарри Линекер поздравил Лионеля Месси с 35-летием в твиттере. "Сложно сравнивать футболистов, представляющих разные поколения", – написал он.

"Поздравляю величайшего футболиста своего времени с днем рождения.

На мой взгляд, Месси – лучший игрок всех времен, но сложно и несправедливо сравнивать футболистов, представляющих разные поколения.

Марадона был великолепен, и я видел недостаточно много матчей Пеле, Пушкаша и даже Беста для того, чтобы судить о них.

Но Месси – лучший футболист своего времени, причем с запасом", – написал Линекер.

В прошлом сезоне Лионель провел за "ПСЖ" 34 матча, забил 11 голов и отдал 15 голевых передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона Гари Линекер ПСЖ
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
24.06.2022 в 23:01
Авжеж бо крім талантища у нього сучасна відновлювана база та досвід минулих суперзірок!
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