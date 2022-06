Линекер: Месси лучший футболист своего времени, причем с запасом. На мой взгляд, всех времен

Бывший нападающий "Барселоны" и "Лестера", сборной Англии Гарри Линекер поздравил Лионеля Месси с 35-летием в твиттере. "Сложно сравнивать футболистов, представляющих разные поколения", – написал он.

"Поздравляю величайшего футболиста своего времени с днем рождения.

На мой взгляд, Месси – лучший игрок всех времен, но сложно и несправедливо сравнивать футболистов, представляющих разные поколения.

Марадона был великолепен, и я видел недостаточно много матчей Пеле, Пушкаша и даже Беста для того, чтобы судить о них.

Но Месси – лучший футболист своего времени, причем с запасом", – написал Линекер.

Happy Birthday to the greatest player of his time. pic.twitter.com/YLNoXswM5U