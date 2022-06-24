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Линекер: Месси лучший футболист своего времени, причем с запасом. На мой взгляд, всех времен
Легендарный англичанин поздравил Лионеля
Фото: twitter.com/PSG_inside
Бывший нападающий "Барселоны" и "Лестера", сборной Англии Гарри Линекер поздравил Лионеля Месси с 35-летием в твиттере. "Сложно сравнивать футболистов, представляющих разные поколения", – написал он.
"Поздравляю величайшего футболиста своего времени с днем рождения.
На мой взгляд, Месси – лучший игрок всех времен, но сложно и несправедливо сравнивать футболистов, представляющих разные поколения.
Марадона был великолепен, и я видел недостаточно много матчей Пеле, Пушкаша и даже Беста для того, чтобы судить о них.
Но Месси – лучший футболист своего времени, причем с запасом", – написал Линекер.
Happy Birthday to the greatest player of his time. pic.twitter.com/YLNoXswM5U— Gary Lineker ???????? (@GaryLineker) June 24, 2022
В прошлом сезоне Лионель провел за "ПСЖ" 34 матча, забил 11 голов и отдал 15 голевых передач.
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