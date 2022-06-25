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ПСЖ не удалось уговорить Почеттино пойти на уступки. Требует выплатить 15 миллионов евро
Всё, как прописано в контракте
Фото: twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" с "Ниццей" согласовали сумму выкупа главного тренера Кристофа Галтье, сообщает Goal. Парижане заплатят значительно меньше прописанных в контракте 10 миллионов евро.
Ранее "Париж" уже договорился с самим Галтье. Он подпишет контракт по схеме 2+1.
"ПСЖ" осталось уволить Маурисио Почеттино. Руководство убеждает его пойти на уступки в плане компенсации, но аргентинец настаивает на выплате всех 15 млн евро, 3 из которых полагаются его штабу.
По контракту у аргентинца и его тренерского штаба ещё год.
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