Родной брат Погба поехал выступать в Индию

Старший брат Поля Погба Флорентен перебрался в индийский клуб "Мохун Баган" из Калькутты.

31-летний защитник последние два сезона был основным в "Сошо". Весной его команда была близка к возвращению в Лигу 1, но проиграла в решающей серии пенальти "Осеру".

Флорентен ранее выступал во Франции, Турции и США; также на его счету 31 матч за сборную Гвинеи.

Florentin Pogba transféré au @atkmohunbaganfc à un an de la fin de son contrat.



Le FCSM souhaite le meilleur à son désormais ancien défenseur central qui fêtera ses 32 ans dans quelques semaines. — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) June 24, 2022

На новом месте Погба-старшего встретят далеко не только индусы - за "Мохун Баган" бегает немало испанцев, австралийцев, француз и даже финн.