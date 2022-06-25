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Родной брат Погба поехал выступать в Индию

Франция
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Родной брат Погба поехал выступать в Индию

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency

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Старший брат Поля Погба Флорентен перебрался в индийский клуб "Мохун Баган" из Калькутты.

31-летний защитник последние два сезона был основным в "Сошо". Весной его команда была близка к возвращению в Лигу 1, но проиграла в решающей серии пенальти "Осеру".

Флорентен ранее выступал во Франции, Турции и США; также на его счету 31 матч за сборную Гвинеи.

На новом месте Погба-старшего встретят далеко не только индусы - за "Мохун Баган" бегает немало испанцев, австралийцев, француз и даже финн.

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В статье: Сошо-Монбельяр Флорентен Погба Мохун Баган (Калькутта)
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