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Ницца интересуется защитником дортмундской Боруссии

Франция
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Француз может продолжить карьеру на родине

Ницца интересуется защитником дортмундской Боруссии

Дан-Аксель Загаду

Новина українською

Защитник дортмундской "Боруссии" Дан-Аксель Загаду может перейти в "Ниццу". Об этом сообщает издание Foot Mercato.

"Ницца" намерена подписать футболиста бесплатно, ведь в июле он станет свободным агентом.

Отметим, что Загаду также интересуются некоторые клубы Премьер-лиги, в том числе "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 23-летний француз сыграл 22 матча за "Боруссию".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ницца Дан-Аксель Загаду
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Источник:
Foot Mercato

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