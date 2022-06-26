Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ницца интересуется защитником дортмундской Боруссии
Француз может продолжить карьеру на родине
Дан-Аксель Загаду
Защитник дортмундской "Боруссии" Дан-Аксель Загаду может перейти в "Ниццу". Об этом сообщает издание Foot Mercato.
"Ницца" намерена подписать футболиста бесплатно, ведь в июле он станет свободным агентом.
Отметим, что Загаду также интересуются некоторые клубы Премьер-лиги, в том числе "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне 23-летний француз сыграл 22 матча за "Боруссию".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Foot Mercato
Популярное сейчас
- Министр обороны россии шойгу прилетел в Украину
- Сегодня Динамо проведет первый спарринг этим летом
- Много танков и ББМ. Генштаб опубликовал новые данные российских потерь на войне в Украине
- ПСЖ не удалось уговорить Почеттино пойти на уступки. Требует выплатить 15 миллионов евро
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти