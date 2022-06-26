Ницца интересуется защитником дортмундской Боруссии

Защитник дортмундской "Боруссии" Дан-Аксель Загаду может перейти в "Ниццу". Об этом сообщает издание Foot Mercato.

"Ницца" намерена подписать футболиста бесплатно, ведь в июле он станет свободным агентом.

Отметим, что Загаду также интересуются некоторые клубы Премьер-лиги, в том числе "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 23-летний француз сыграл 22 матча за "Боруссию".