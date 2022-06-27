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СМИ: Бордо выкупит Игнатенко у Шахтера - вероятна перепродажа
Известна даже сумма трансфера
Фото: FC Girondins de Bordeaux
Комментатор Виктор Вацко рассказал о перспективах Даниила Игнатенко, который последние полгода провел в аренде в "Бордо".
По информации источника, несмотря на понижение в классе (французы могут даже выступать в третьем дивизионе), "Бордо" готов выкупить опорника. До первого июля нужно выплатить "Шахтера" два с половиной миллиона евро.
Существует вероятность перепродажи Даниила в один из клубов Европы. Интерес к нему проявляют клубы из Бельгии, Германии и английского чемпионшипа.
В составе "Бордо" Игнатенко провел 11 матчей и отдал три голевые передачи.
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