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Монпелье бесплатно заполучил лидера сборной Туниса

Франция
(1 голосов)

"Сент-Этьен" разваливается

Монпелье бесплатно заполучил лидера сборной Туниса

Фото: mhscfoot.com/ автор неизвестен

Новина українською

Центрфорвард Вахби Хазри перебрался в "Монпелье" как свободный агент.

У 31-летнего тунисца истек договор с "Сент-Этьеном", и поскольку зеленые вылетели в Лигу 2, то продлевать его стороны не стали

В минувшем сезоне Хазри забил 10 голов в 30 матчах за "Стефануа". Ранее он также играл за "Бастию", "Бордо" и "Ренн", суммарно наколотив во французском чемпионате 69 голов.

Еще 24 мяча форвард забил за сборную Туниса, где является капитаном и вторым лучшим бомбардиром в истории.

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В статье: Монпелье Вахби Хазри Сент-Этьен
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