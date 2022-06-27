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Монпелье бесплатно заполучил лидера сборной Туниса
"Сент-Этьен" разваливается
Фото: mhscfoot.com/ автор неизвестен
Центрфорвард Вахби Хазри перебрался в "Монпелье" как свободный агент.
У 31-летнего тунисца истек договор с "Сент-Этьеном", и поскольку зеленые вылетели в Лигу 2, то продлевать его стороны не стали
В минувшем сезоне Хазри забил 10 голов в 30 матчах за "Стефануа". Ранее он также играл за "Бастию", "Бордо" и "Ренн", суммарно наколотив во французском чемпионате 69 голов.
Еще 24 мяча форвард забил за сборную Туниса, где является капитаном и вторым лучшим бомбардиром в истории.
???????? ???????????????????? ???????????????????????? est Montpelliérain !— MHSC (@MontpellierHSC) June 27, 2022
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