Монпелье бесплатно заполучил лидера сборной Туниса

Центрфорвард Вахби Хазри перебрался в "Монпелье" как свободный агент.

У 31-летнего тунисца истек договор с "Сент-Этьеном", и поскольку зеленые вылетели в Лигу 2, то продлевать его стороны не стали

В минувшем сезоне Хазри забил 10 голов в 30 матчах за "Стефануа". Ранее он также играл за "Бастию", "Бордо" и "Ренн", суммарно наколотив во французском чемпионате 69 голов.

Еще 24 мяча форвард забил за сборную Туниса, где является капитаном и вторым лучшим бомбардиром в истории.