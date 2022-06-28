Верратти ограбили на вилле у Роналдо

Полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти ограбили во время отдыха на Ибице на вилле, которая принадлежит Роналдо Назарио, сообщает Marca. Злоумышленники вынесли наличных и драгоценностей на 3 миллиона евро.

Во время совершения преступления дома никого не было. Полиция не обнаружила следов взлома.

Отмечается, что продолжается расследование.

Верратти отдыхает перед началом сезона. Ещё один отпуск у игрока будет в ноябре-декабре, так как италия не прошла квалификацию на чемпионат мира.