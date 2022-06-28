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Верратти ограбили на вилле у Роналдо
Украли деньги и драгоценности
Фото: twitter.com/PSG_inside
Полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти ограбили во время отдыха на Ибице на вилле, которая принадлежит Роналдо Назарио, сообщает Marca. Злоумышленники вынесли наличных и драгоценностей на 3 миллиона евро.
Во время совершения преступления дома никого не было. Полиция не обнаружила следов взлома.
Отмечается, что продолжается расследование.
Верратти отдыхает перед началом сезона. Ещё один отпуск у игрока будет в ноябре-декабре, так как италия не прошла квалификацию на чемпионат мира.
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