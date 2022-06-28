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ПСЖ согласовал контракты с тремя возможными новичками
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Фото: twitter.com/GFFN
"ПСЖ" согласовал условия личных контрактов с защитником "Интера" Миланом Шкриньяром, полузащитником "Лилля" Ренату Саншешом и нападающим "Сасуолло" Джанлукой Скамаккой, сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien.
Отмечается, что нюансы только в размере выплат клубам. Активно ведутся переговоры по Милану. "Интер" просит 80 миллионов евро, в то время как первое предложение "ПСЖ" составляло 50 миллионов.
Переговоры по Скамакке стартовали в начале июня, когда 23-летний итальянец закончил сезон с 16 голами в Серии А.
Ренату Саншеш предпочел бы перебраться в "ПСЖ", где его хочет видеть новый спортивный директор Парижан.
Напомним, что в клуб также прийдет Кристоф Галтье. "ПСЖ" ведет переговоры с Маурисио Почеттино о разрыве соглашения.
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