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ПСЖ презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Франция
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В презентации формы приняли участие Мбаппе и Неймар

ПСЖ презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Фото: psg.fr

Новина українською

"ПСЖ" презентовал домашний комплект формы на сезон-2022/23.

Новая форма парижан выполнена в традиционных для клуба цветах - в темно-синем. Футболка имеет широкую белую полосу, окруженную двумя гораздо более тонкими красными полосами с каждой стороны. Техническим спонсором выступила американская компания Nike

Отметим, что эмблема "ПСЖ" со следующего сезона будет размещена по центру - чуть выше своего спонсора. Более того, у французов сменился титульный партнер - место Accor Hotels заняла авиакомпания Qatar Airways.

Участие в презентации приняли несколько футболистов команды, в том числе нападающий Килиан Мбаппе и вингер Неймар.

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В статье: ПСЖ
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Источник:
psg.fr

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