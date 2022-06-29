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ПСЖ презентовал домашнюю форму на следующий сезон
В презентации формы приняли участие Мбаппе и Неймар
Фото: psg.fr
"ПСЖ" презентовал домашний комплект формы на сезон-2022/23.
Новая форма парижан выполнена в традиционных для клуба цветах - в темно-синем. Футболка имеет широкую белую полосу, окруженную двумя гораздо более тонкими красными полосами с каждой стороны. Техническим спонсором выступила американская компания Nike
Отметим, что эмблема "ПСЖ" со следующего сезона будет размещена по центру - чуть выше своего спонсора. Более того, у французов сменился титульный партнер - место Accor Hotels заняла авиакомпания Qatar Airways.
Участие в презентации приняли несколько футболистов команды, в том числе нападающий Килиан Мбаппе и вингер Неймар.
????????️????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 29, 2022
Découvrez notre nouveau ???????????????????????????? ???????????????????????????????? pour la saison 22/23 ????????
Une tenue parisienne qui allie tradition et modernité.#????????????????????????????????????????????????
????????️????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 29, 2022
Découvrez notre nouveau ???????????????????????????? ???????????????????????????????? @nikefootball pour la saison 22/23 ????????
Pour la première fois, nos partenaires @QatarAirways et @goatapp font leur apparition sur la tenue de l'équipe première.#????????????????????????????????????????????????
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