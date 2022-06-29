Повлиял президент ПСЖ. СМИ рассказали об отказе Ромы играть с Барсой

Как сообщалось ранее, "Рома" отказалась от матча с "Барселоной" в Кубке Гампера, аргументируя тем, что клуб хочет меньше путешествовать во время подготовки к новому сезону.

Но издание laroma24.it пишет совсем обратное. По информации источника, на такое решение римского клуба повлиял президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи. Дело в том, что владелец "римлян" Дэн Фридкин находится в хороших отношениях с владельцем парижан Нассером Аль-Хелаифи.

И отмечается, что руководитель "ПСЖ" посоветовал Фридкину не проводить спарринг с "Барселоной" из-за инициативы каталонцев продолжать отстаивать проект Суперлиги.

Напомним, теперь блаугранас заняты поиском нового соперника на поединок в Кубке Гампера, который должен состояться 6 августа.