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Повлиял президент ПСЖ. СМИ рассказали об отказе Ромы играть с Барсой
Все дело в общем бизнесе владельцев клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщалось ранее, "Рома" отказалась от матча с "Барселоной" в Кубке Гампера, аргументируя тем, что клуб хочет меньше путешествовать во время подготовки к новому сезону.
Но издание laroma24.it пишет совсем обратное. По информации источника, на такое решение римского клуба повлиял президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи. Дело в том, что владелец "римлян" Дэн Фридкин находится в хороших отношениях с владельцем парижан Нассером Аль-Хелаифи.
И отмечается, что руководитель "ПСЖ" посоветовал Фридкину не проводить спарринг с "Барселоной" из-за инициативы каталонцев продолжать отстаивать проект Суперлиги.
Напомним, теперь блаугранас заняты поиском нового соперника на поединок в Кубке Гампера, который должен состояться 6 августа.
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