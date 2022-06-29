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Повлиял президент ПСЖ. СМИ рассказали об отказе Ромы играть с Барсой

Франция
(1 голосов)

Все дело в общем бизнесе владельцев клуба

Повлиял президент ПСЖ. СМИ рассказали об отказе Ромы играть с Барсой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщалось ранее, "Рома" отказалась от матча с "Барселоной" в Кубке Гампера, аргументируя тем, что клуб хочет меньше путешествовать во время подготовки к новому сезону.

Но издание laroma24.it пишет совсем обратное. По информации источника, на такое решение римского клуба повлиял президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи. Дело в том, что владелец "римлян" Дэн Фридкин находится в хороших отношениях с владельцем парижан Нассером Аль-Хелаифи.

И отмечается, что руководитель "ПСЖ" посоветовал Фридкину не проводить спарринг с "Барселоной" из-за инициативы каталонцев продолжать отстаивать проект Суперлиги.

Напомним, теперь блаугранас заняты поиском нового соперника на поединок в Кубке Гампера, который должен состояться 6 августа.

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В статье: Барселона Рома (Рим) Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ
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Источник:
laroma24.it

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Комментарии (26)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.06.2022 в 17:15
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи точно читает ua -football , поэтому подскажу ему как ещё можно напакостить. Не выпускайте команду на поле, когда они будут играть в ЛЧ против Барсы, Реала и Ювентуса
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.06.2022 в 17:05
В ПСЖ подумали, что кубок Гампера, это такая новая Суперлига)
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.06.2022 в 16:53
Сегодня я во второй раз очень метким стишком поставил на место квашку - какашку... А чтоб знал, что постить свои никчемные детские стишки, я здесь не разрешаю... ЛМ-ЧМ 2022!!!
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 17:00
Мечтаешь полизать ? Тренируйся на бродячих собаках, извращенец...
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.06.2022 в 16:51
Про какашку новый стих. На проспекте Степана Бандеры Среди каштановых теней Стоял какашка полупьяный Лизал мохнатки всех бл.. дей Махал он флагом гей Педрида И гимн Педрида он орал! Какашку педи..ом все звали И в свой гудок он всем давал.. Он сифилитик был и пи.ор Фанатом путлера он был Любил посасывать он клитор. Короче, квашин был дебил.
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+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 17:02
Чмоня, ты --извр...ащенец
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0
0
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hrdhrd (Украина)
29.06.2022 в 16:41
Если бы Эль Хелаифи знал о фанатах Барселоны с сайта Ua-football, которые в едином порыве за ПСЖ с детства, он бы такого не допустил
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+2
-2
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Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 16:42
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+2
-2
Algrab (Костопiль)
29.06.2022 в 16:43
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+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.06.2022 в 16:49
Если бы Эль Хелаифи знал о фанатах педрида с сайта Ua-football, которые в едином порыве за ПСЖ с детства, он бы такоге еще много раз допустил...
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+1
-2
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hrdhrd (Украина)
29.06.2022 в 17:20
Ты забыл ЛМ-ЧМ дописать, в подтверждение своих слов, что это якобы фанаты Реала за ПСЖ
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Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 16:41
Історична подія для Києва і Мадрида: мери столиць України та Іспанії підписали меморандум про побратимство !!!! РЕАЛ-ДИНАМО !!!
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+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 16:25
Я хочу втекти в дрімучі ліси Я втомився від каталонської гейської краси Мене задобвали Водітєлі Трамваю і колії Барсодрочери-дебіли і профілакторії У Дoброго (землянина) на канапі лежали геї Вони домогались любові від нього А на стіні висить старенький килимок Що проглядаеться крізь сигаретний димок А там ОлЕні, Олені в гранатно-синьому вбранні Небриті і неголені Дивні створіння ( Darian Clark (Montreal - Queb та Добрий(землянин)) В них з мозгів стирчать коріння ОлЕні, Олені небриті і неголені ОлЕні....
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.06.2022 в 16:28
Я хочу втекти в дрімучі ліси Я втомився від педридської гейської краси Мене задобвали Водітєлі Трамваю і колії Педріддрочери-дебіли і профілакторії У квашина - какашина на канапі лежали геї Вони домогались любові від нього А на стіні висить старенький килимок Що проглядаеться крізь сигаретний димок А там ОлЕні, Олені в капітулянському вбранні Небриті і неголені Дивні створіння ( квашка-какашка) В них з мозгів стирчать коріння ОлЕні, Олені небриті і неголені ОлЕні....
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 16:30
Ти пєдрос вєщаєш як папуга...
0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.06.2022 в 16:35
Про какашку новый стих.На проспекте Степана Бандеры Среди каштановых теней Стоял какашка полупьяный
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0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.06.2022 в 16:36
Лизал мохнатки всех бл.. дей Махал он флагом гей Педрида И гимн Педрида он орал! Какашку педи..ом все звали
0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.06.2022 в 16:37
И в свой гудок он всем давал.. Он сифилитик был и пи.ор Фанатом путлера он был Любил посасывать он клитор. Короче, квашин был дебил.
0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.06.2022 в 16:24
Ух, як чотко у європейському футболі знайшлися нові путіни і лукашенкі...Прєзік ПСЖ вважає себе путіним, такий собі диктатор європейського футболу, який хоче усім вказувати, як жити, а владЄлЄц Роми - як білоруський таракан. Повністю не самостійний... Сором.. ЛМ-ЧС 2022!!!
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-2
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Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 16:16
Сєпарська путана ніяк не утихомириться зі сраною суперлігою.....От же ж гейськмй клуб....
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.06.2022 в 16:20
Так, путана Перес ще мріє про суперлігу. Особливо після того, як Мбаппе послав Переса, сам Перес хоче насолити прєзіку Паріжа...
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Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 16:22
Перес ЛЧ виграв ! А путана в дупі сидить...
+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.06.2022 в 16:26
Хто такий перес, ти вже заглотнув мого вірша про нього. Від цього і відталкуємось, хто є хто... До речі, в тебе довго була істерика від мого віршика?
0
-1
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Крістофер (Луцьк)
29.06.2022 в 16:11
Циган діло говорить. Нема чого зв'язуватись з падшими жінками.
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+3
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.06.2022 в 16:17
Так до простітуток реалу ніхто і не звертався.
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+1
-2
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Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 16:19
Олень ! Не кукарікай, ти ж не когут, ти -- Олень....
+1
0

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