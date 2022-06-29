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Рамос просил президента Королевской испанской футбольной федерации помочь ему выиграть Золотой мяч

Франция
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Рамос просил президента Королевской испанской футбольной федерации помочь ему выиграть Золотой мяч

Фото: twitter.com/SergioRamos

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Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос попросил в 2019 году президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса помочь ему выиграть Золотой мяч, сообщает El Confidencial.

Тогда Рамос выступал за "Реал". А Рубиалес был президентом RFEF всего год.

"Руби, добрый вечер. Я надеюсь, у тебя и у твоей семьи все хорошо. Ты знаешь, я никогда ни о чем тебя не просил, но если я хочу сделать это сегодня, то только потому, что считаю этот год особенным в плане моих выступлений. Хочу чтобы ты воспользовался связями в УЕФА, нашел к ним подход в плане выдачи Золотого мяча.

Я буду благодарен тебе всю свою жизнь. Дело не только в моем желании, но еще и в том, что я считаю, что испанский футбол этого заслуживает", – приводит просьбу Рамоса El Confidencial.

Луис пообещал помочь, но эффекта не было. В том году Золотой мяч выиграл Лионель Месси.

Напомним, что приз вручается по результатам голосования среди журналистов.

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В статье: Серхио Рамос Золотой мяч Реал (Мадрид) Луис Рубиалес ПСЖ
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Источник:
elconfidencial.com

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