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Официально: Паулу Фонсека – новый главный тренер Лилля

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Спустя год отдыха

Официально: Паулу Фонсека – новый главный тренер Лилля

Фото: https://www.losc.fr/node/110284

Новина українською

"Лилль" объявил о назначении Паулу Фонсеки главным тренером. Контракт рассчитан на 2 года.

В "Лилле" Паулу сменил Жослена Журвеннека, который после триумфального сезона Галтье спустил команду на 10 место в чемпионате Франции.

В Лиге чемпионов команда добилась выхода в 1/8 финала, где проиграла "Челси".

Последним клубом Фонсеки была "Рома", откуда менеджера уволили летом 2021 года, после чего назначили Жозе Моуриньо.

Напомним, что с Паулу "Рома" занимала 5 и 7 место в первом и втором сезонах соответственно.

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В статье: Паулу Фонеска Лилль
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