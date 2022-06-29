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Официально: Паулу Фонсека – новый главный тренер Лилля
Спустя год отдыха
Фото: https://www.losc.fr/node/110284
"Лилль" объявил о назначении Паулу Фонсеки главным тренером. Контракт рассчитан на 2 года.
???? Le LOSC a choisi Paulo Fonseca comme nouvel entraîneur.— LOSC (@losclive) June 29, 2022
Bienvenue à la maison, coach ⚜
В "Лилле" Паулу сменил Жослена Журвеннека, который после триумфального сезона Галтье спустил команду на 10 место в чемпионате Франции.
В Лиге чемпионов команда добилась выхода в 1/8 финала, где проиграла "Челси".
Последним клубом Фонсеки была "Рома", откуда менеджера уволили летом 2021 года, после чего назначили Жозе Моуриньо.
Напомним, что с Паулу "Рома" занимала 5 и 7 место в первом и втором сезонах соответственно.
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