Официально: Паулу Фонсека – новый главный тренер Лилля

"Лилль" объявил о назначении Паулу Фонсеки главным тренером. Контракт рассчитан на 2 года.

???? Le LOSC a choisi Paulo Fonseca comme nouvel entraîneur.



Bienvenue à la maison, coach ⚜ — LOSC (@losclive) June 29, 2022

В "Лилле" Паулу сменил Жослена Журвеннека, который после триумфального сезона Галтье спустил команду на 10 место в чемпионате Франции.

В Лиге чемпионов команда добилась выхода в 1/8 финала, где проиграла "Челси".

Последним клубом Фонсеки была "Рома", откуда менеджера уволили летом 2021 года, после чего назначили Жозе Моуриньо.

Напомним, что с Паулу "Рома" занимала 5 и 7 место в первом и втором сезонах соответственно.