Избил Гальярдо, воспитал Обамеянга, впечатлил Моуриньо: представляем будущего тренера ПСЖ

Тафгай

Кристоф Гальтье не был выдающимся футболистом.

Он играл за родной "Марсель" только в периоды его упадка; в сборную Франции тоже не вызывался. Жесткий, с характером, но без скорости и рефлексов - таких центральных защитников в любом чемпионате пруд пруди.

Никто и не заметил, когда в 1998 году Гальтье отбыл на заработки в Китай. Заговорили о нем несколько позже, когда Кристоф уже был помощником тренера в "Марселе".

7 апреля 2000 года в подтрибунном туннеле "Велодрома" он избил плеймейкера "Монако" Марсело Гальярдо. Опухшее лицо, синяк под глазом, сломанное ребро - аргентинца пришлось везти в больницу, а Гальтье - в полицейский участок.

По правде, Эль Муньеко был зверски талантлив, но пижонство и лень перевесили. В матче с "Марселем" аргентинец постоянно либо бил сам, либо били его - итог, увы, был предрешен.

Fecha 30/34 de la 99/00. Monaco casi campeón visitaba a Marsella, cerca del descenso. Pelea en el PT. En el descanso, Marcelo Gallardo es agredido en el túnel. ¿Quién lo ataca? Christophe Galtier, entonces asistente en el local. Hoy DT campeón con Lille. Lo suspendieron 6 meses. pic.twitter.com/vPx5VoJiR3 — VarskySports (@VarskySports) May 23, 2021

Скандал гремел - жуть. Гальтье тогда отстранили от футбола на полгода; по нему проехался даже президент Франции Жак Ширак:

"То, что произошло, крайне опасно для спорта в целом. Какой пример видят молодые люди, если их кумиры нападают друг на друга в коридорах стадиона?"

На Кристофа это сильно повлияло. В 2001 году он уволился и поехал ассистентом в Грецию, откуда вернулся замкнутым и немногословным.

Спустя 20 лет капитан "Лилля" Бенжамен Андре скажет, мол, "характер нашей команды суров и тверд, как у нашего тренера". Видимо, тафгай спрятался внутри.

Из низов

У Зидана, Пирло или Лэмпарда перед стартом тренерской карьеры было имя, открывавшее любые двери. У Гальтье не было ничего.

Его путь от ассистента до главного тренера занял 8 лет. "Арис", "Бастия", "Аль-Айн", "Портсмут", "Сошо", "Лион" и "Сент-Этьен" - клубы, где Кристоф только помогал, оставаясь в тени.

Начиная с "Портсмута", он сотрудничал с Аленом Перреном - одним из топовых французских тренеров тех лет. У мсье Алена была жесткая, даже грубая манера общения; эдакий Магат по-французски. Гальтье сглаживал шероховатости. В раздевалках помощника любили гораздо больше, чем его босса.

Точка кипения настигла парочку на "Шодроне" в Сент-Этьене. В сезоне-2009/10 команда шла в зоне вылета и нагло сливала тренера. Перрен видел это и психовал; Гальтье тоже видел, но впервые не вмешивался.

Ален Перрен и Кристоф Гальтье, Фото: lavoixdunord.fr

В общем, не дружат они с декабря 2009-го, когда боссы зеленых убрали одного и повысили другого. Команда так захотела; ее воля - закон.

"Понимаете, Гальтье подкупал тем, что всегда сомневался и советовался с нами. Делая что-либо, он общался с каждым, искал пути решения проблем. Мы были группой, нуждавшейся в дружбе, и он понял это", - вспоминает кэп зеленых Лоик Перрен.

Не очень красивое начало, да, зато продолжение мощное. В первом сезоне его "Стефануа" избежали вылета; во втором - заняли 10-е место; перед третьим продали Матюиди с Пайетом, но и без них финишировали 7-ми. Дальше было еще лучше.

Воспитатель

Гальтье проработал в "Сент-Этьене" аж до лета 2017-го. На момент ухода в топ-лигах дольше задержался на одном месте только Венгер.

У "Стефануа" перед каждым сезоном был бюджет середняка, но они все равно финишировали в зоне еврокубков; в 2013-15 годах даже боролись за медали.

Юные звездочки появлялись в том "Сент-Этьене" как вспышки - Гальтье их замечал, обучал, раскручивал и через 2-3 года их забирали. Так, Курта Зума "Челси" купил за 15 млн; Жошуа Гилавоги ушел в "Атлетико" за 12; Фаузи Гулам отправился в "Наполи" за 5.

Ну, а джек-потом Гальтье на "Шодроне" стал Пьер-Эмерик Обамеянг - вингер-неудачник, которого Кристоф на свой страх и риск перевел в центр нападения.

"Я пользовался доверием Гальтье. Мало кто рассчитывал бы на меня тогда, но он верил. Именно в Сент-Этьене люди начали меня узнавать. Тренер дал мне силы восстать из пепла и забивать голы", - вспоминает габонец.

После смены амплуа он наколотил 16 голов в одном чемпионате, 19 в другом, выиграл Кубок лиги - и отправился покорять Дортмунд.

Стабильные результаты и частые продажи малосовместимы, но Кристоф нашел ключ - незвездный, но крепкий костяк, сохраняемый долгие годы. Руфье, Перрен, Лемойн, Коад, Клеман, Пажо, Амума поддерживали баланс, много бегали и носили витрину, на которой красовались новые обамеянги.

Под конец система дала сбой - сенаторы постарели, а надежда школы Ален Сен-Максимен сбежал к монегаскам в 16, но Луиша Кампуша это с толку не сбило. В 2018-м он пригласил Гальтье в "Лилль", где надо было делать все то же самое, только в больших масштабах.

Как Кристоф справился - увидел весь мир. Во-первых, чемпионство и стабильное место в ТОП-4. Во-вторых, Николя Пепе продали в "Арсенал" за 80 млн; Виктора Осимхена в "Наполи" за 75; Рафаэла Леау в "Милан" за 30; Габриэла в "Арсенал" за 26. Продолжать?

Nicolas Pépé was the only player in Europe's top five divisions to have 100+ shots, win 100+ fouls and complete 100+ take-ons in the league in 2018-19:



• 118 shots

• 108 fouls won

• 102 take-ons



22 goals and 11 assists to show for it. pic.twitter.com/8bWPoay89A — Squawka (@Squawka) July 27, 2019

А ведь Гальтье силен в работе и с ветеранами тоже. При нем в "Сент-Этьене" ренессанс пережил 33-летний Брандао, лидером "Лилля" стал 35-летний Бурак Йылмаз, а в "Ницце" тренер продлил карьеру 37-летнему Данте.

"Он тот человек, с которым вам захочется работать 3, 4 или 5 лет. Есть тренеры, с которыми и 2 года выдержать сложно. Но с ним вы чувствуете, что можете быть вместе долго", - кто мы такие, чтобы не верить бразильцу?

Прагматик

Это не журналистский ярлык, а его собственная характеристика уже в статусе чемпиона Франции:

"В центре любого проекта - люди. В этой игре я не шахматист. Я очень ценю Пепа Гвардиолу, но я из другой лиги; мне близки методы Алекса Фергюсона. Я не догматик, а прагматик".

Спорить глупо - футбол Гальтье действительно построен на результате. Он сух, скуп на моменты, максимально сдержан и осторожен. Игроки обучены настолько, что могут выполнять нужный маневр с закрытыми глазами - на притирку обычно уходит 1-2 сезона.

Гальтье использовал 4-3-3 в "Сент-Этьене", но все же его основная формация - 4-4-2 с акцентом на защиту.

Типичное построение "Догов" при Гальтье. Скрин - footballbh.net

При обороне и в "Лилле", и в "Ницце" все полевые игроки отходили за линию мяча, сужаясь до 4-2-2-2. Цель - выдавить соперника на фланги, где у Гальтье всегда мощные, жесткие латерали. Рейнилду, который сейчас в "Атлетико" - яркий пример. Даже если он давал подать, то из неудобной позиции; плюс в штрафной постоянно караулили 5-6 игроков, снимавшие весь верх.

В контратаках решающую роль у Гальтье играет вторая "двойка" - вингеры, моментально разбегающиеся по флангам после перехватов; часто их пускает в прорыв центрфорвард-столп. В идеале на гол уходит 2-3 передачи.

Система Гальтье бывает уязвимой против широко располагающихся соперников, плюс она не очень подходит для позиционного давления. Даже в идеальном для "Лилля" сезоне-2020/21 при столкновении с "автобусами" "Доги" перекатывали мяч с фланга на фланг в поисках места для подачи - иных идей не было.

С другой стороны, тогда же "Лилль" пропустил лишь 23 гола в 38 турах. Да и в "Ницце" при всех атакующих проблемах Гальтье сходу выстроил лучшую оборону чемпионата - 36 пропущенных.

"Контроль, который он имеет над своей игровой моделью впечатляет. Он знает, как все должно работать; знает, почему что-либо не работает, и все это в течение секунды", - восхищается Данте.

Сам Гальтье от комплиментов открещивается и поддерживает образ очень приземленного человека. После множества раскрытых звездочек и первых титулов он уже входит в клуб топов, но еще не готов это признавать.

За Кристофа говорят коллеги - его хвалили Карло Анчелотти, Томас Тухель, а Жозе Моуриньо признавал Гальтье лучшим менеджером 2021 года в Европе.

"Может быть, другие и лучше, я не знаю, но я считаю Гальтье тренером года. Вывод команды в Лигу чемпионов, качество футбола, развитие молодых игроков... Я думаю, что владельцы в восторге, потому что у них есть игроки, которых можно продавать и продавать хорошо".

К слову, после ухода Гальтье летом 2021-го "Лилль" продал только двух исполнителей, а в таблице откатился с 1-го места на 10-е. Вот и поспорь после этого со Special One.

Надежда "ПСЖ"

Вообще Гальтье долгие годы был для Парижа занозой в заднице, а не надеждой.

В 2013 году его "Сент-Этьен" в 1/4 финала по пенальти выбил "ПСЖ" из Кубка лиги; с "Лиллем" Кристоф еще до чемпионства унижал шейхов со счетом 5:1. Дальше он возглавил "Ниццу", и что? Тут же выбил "ПСЖ" из Кубка Франции.

Его стоило нанять хотя бы для того, чтобы перестал портить Парижу жизнь, но, конечно, главная причина не эта.

Вы точно слышали про Луиша Кампуша - суперскаута, которого шейхи наняли чуть ранее спасать их доведенный до абсурда проект? Так вот, после "Лилля" для португальца Гальтье не просто тренер, а единомышленник.

И пускай Месси и Рамос - это не Йылмаз с Бамба, но контракты ветеранов через год истекут, а Гальтье не спринтер; сезон он берет только на раскачку. Приглядитесь к свежим новостям: Кампуш торгует не звезд, а Джанлуку Скамакку, Витинью и Милана Шкриньяра. Что, если это и есть новый, "постмундиальный" проект "ПСЖ"?

Еще нюанс - у Парижа отличная школа, взять хотя бы лучшего игрока Бундеслиги-2022 Кристофера Нкунку и чемпиона трех стран Кингсли Комана. Предыдущие тренеры даже не смотрели молодежь; с Гальтье это не повторится.

PSG midfielder Ayman Kari (17), winner of last year's 'Titi d'Or' award for the best talent in PSG's academy, will join FC Bayern on a free transfer [@Djaameel56] pic.twitter.com/Rvo9si6FHt — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 25, 2022

В его каденцию в столице будут играть не только знаменитости, но и нераскрученные ребята. Целью матчей станет не потешить самолюбие владельца, а просто победить - часто любой ценой. Счета, вроде 0:0 или 1:0 перестанут быть чем-то из ряда вон.

Такого в эру шейхов еще не было, но может, это именно то, что надо для долгожданной ЛЧ? Железобетонная оборона, а в атаке Мбаппе и сам что-нибудь придумает - может, это оно?

Катарцы сильно рискуют, но после стольких провалов радикализм напрашивался. Если и он не сработает - ну, тогда действительно руки не виноваты, просто место проклятое.