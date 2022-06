Избил Гальярдо, воспитал Обамеянга, впечатлил Моуриньо: представляем будущего тренера ПСЖ

Кристоф Гальтье не был выдающимся футболистом.

Он играл за родной "Марсель" только в периоды его упадка; в сборную Франции тоже не вызывался. Жесткий, с характером, но без скорости и рефлексов - таких центральных защитников в любом чемпионате пруд пруди.

Никто и не заметил, когда в 1998 году Гальтье отбыл на заработки в Китай. Заговорили о нем несколько позже, когда Кристоф уже был помощником тренера в "Марселе".

7 апреля 2000 года в подтрибунном туннеле "Велодрома" он избил плеймейкера "Монако" Марсело Гальярдо. Опухшее лицо, синяк под глазом, сломанное ребро - аргентинца пришлось везти в больницу, а Гальтье - в полицейский участок.

По правде, Эль Муньеко был зверски талантлив, но пижонство и лень перевесили. В матче с "Марселем" аргентинец постоянно либо бил сам, либо били его - итог, увы, был предрешен.

Скандал гремел - жуть. Гальтье тогда отстранили от футбола на полгода; по нему проехался даже президент Франции Жак Ширак:

На Кристофа это сильно повлияло. В 2001 году он уволился и поехал ассистентом в Грецию, откуда вернулся замкнутым и немногословным.

Спустя 20 лет капитан "Лилля" Бенжамен Андре скажет, мол, "характер нашей команды суров и тверд, как у нашего тренера". Видимо, тафгай спрятался внутри.

У Зидана, Пирло или Лэмпарда перед стартом тренерской карьеры было имя, открывавшее любые двери. У Гальтье не было ничего.

Его путь от ассистента до главного тренера занял 8 лет. "Арис", "Бастия", "Аль-Айн", "Портсмут", "Сошо", "Лион" и "Сент-Этьен" - клубы, где Кристоф только помогал, оставаясь в тени.

Начиная с "Портсмута", он сотрудничал с Аленом Перреном - одним из топовых французских тренеров тех лет. У мсье Алена была жесткая, даже грубая манера общения; эдакий Магат по-французски. Гальтье сглаживал шероховатости. В раздевалках помощника любили гораздо больше, чем его босса.

Точка кипения настигла парочку на "Шодроне" в Сент-Этьене. В сезоне-2009/10 команда шла в зоне вылета и нагло сливала тренера. Перрен видел это и психовал; Гальтье тоже видел, но впервые не вмешивался.

Ален Перрен и Кристоф Гальтье, Фото: lavoixdunord.fr

В общем, не дружат они с декабря 2009-го, когда боссы зеленых убрали одного и повысили другого. Команда так захотела; ее воля - закон.

Не очень красивое начало, да, зато продолжение мощное. В первом сезоне его "Стефануа" избежали вылета; во втором - заняли 10-е место; перед третьим продали Матюиди с Пайетом, но и без них финишировали 7-ми. Дальше было еще лучше.

Гальтье проработал в "Сент-Этьене" аж до лета 2017-го. На момент ухода в топ-лигах дольше задержался на одном месте только Венгер.

У "Стефануа" перед каждым сезоном был бюджет середняка, но они все равно финишировали в зоне еврокубков; в 2013-15 годах даже боролись за медали.

Юные звездочки появлялись в том "Сент-Этьене" как вспышки - Гальтье их замечал, обучал, раскручивал и через 2-3 года их забирали. Так, Курта Зума "Челси" купил за 15 млн; Жошуа Гилавоги ушел в "Атлетико" за 12; Фаузи Гулам отправился в "Наполи" за 5.

Ну, а джек-потом Гальтье на "Шодроне" стал Пьер-Эмерик Обамеянг - вингер-неудачник, которого Кристоф на свой страх и риск перевел в центр нападения.

После смены амплуа он наколотил 16 голов в одном чемпионате, 19 в другом, выиграл Кубок лиги - и отправился покорять Дортмунд.

Стабильные результаты и частые продажи малосовместимы, но Кристоф нашел ключ - незвездный, но крепкий костяк, сохраняемый долгие годы. Руфье, Перрен, Лемойн, Коад, Клеман, Пажо, Амума поддерживали баланс, много бегали и носили витрину, на которой красовались новые обамеянги.

Под конец система дала сбой - сенаторы постарели, а надежда школы Ален Сен-Максимен сбежал к монегаскам в 16, но Луиша Кампуша это с толку не сбило. В 2018-м он пригласил Гальтье в "Лилль", где надо было делать все то же самое, только в больших масштабах.

Как Кристоф справился - увидел весь мир. Во-первых, чемпионство и стабильное место в ТОП-4. Во-вторых, Николя Пепе продали в "Арсенал" за 80 млн; Виктора Осимхена в "Наполи" за 75; Рафаэла Леау в "Милан" за 30; Габриэла в "Арсенал" за 26. Продолжать?

Nicolas Pépé was the only player in Europe's top five divisions to have 100+ shots, win 100+ fouls and complete 100+ take-ons in the league in 2018-19:



• 118 shots

• 108 fouls won

• 102 take-ons



22 goals and 11 assists to show for it. pic.twitter.com/8bWPoay89A