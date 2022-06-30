Толиссо вернулся в Лион

Полузащитник Корентен Толиссо вернулся во французский "Лион". Об этом сообщает Николо Скира.

Напомним, что 27-летний полузащитник на правах свободного агента покинул "Баварию".Толиссо является воспитанником "Лиона", а в 2017 году подписал контракт с мюнхенским клубом.

За "Баварию" Корентен сыграл 118 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 15 результативных передач.