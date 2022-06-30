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Толиссо вернулся в Лион

Франция
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27-летний полузащитник последние сезоны играл за "Баварию"

Толиссо вернулся в Лион

Корентен Толиссо

Новина українською

Полузащитник Корентен Толиссо вернулся во французский "Лион". Об этом сообщает Николо Скира.

Напомним, что 27-летний полузащитник на правах свободного агента покинул "Баварию".Толиссо является воспитанником "Лиона", а в 2017 году подписал контракт с мюнхенским клубом.

За "Баварию" Корентен сыграл 118 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 15 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лион Корентен Толиссо
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Источник:
Николо Скира

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