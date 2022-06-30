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Цена вопроса - 40 миллионов. ПСЖ окончательно согласовал трансфер хавбека Порту

Франция
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Последний год играл в Англии

Цена вопроса - 40 миллионов. ПСЖ окончательно согласовал трансфер хавбека Порту

Фото: Futebol Clube do Porto

UA-Футбол
Новина українською

Французский "ПСЖ" окончательно согласовал трансфер полузащитника Витора Феррейра. Или же просто Витинья.

22-летний хавбек прошел медосмотр, и готовится в ближайшее время подписать с парижским клубом долгосрочный контракт. Сумма трансфера - 40 миллионов евро.

Витинья - выпускник академии "Порту". Последний год он провел в аренде в "Вулверхэмптоне", отыграв в сумме 47 игр. На его счету четыре гола и пять голевых передач за английский клуб.

Отметим, что скоро у "ПСЖ" появится новый тренер. Клуб возглавит Кристоф Галтье.

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В статье: Порту Пари Сен-Жермен (Париж) Витинья
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