Цена вопроса - 40 миллионов. ПСЖ окончательно согласовал трансфер хавбека Порту

Французский "ПСЖ" окончательно согласовал трансфер полузащитника Витора Феррейра. Или же просто Витинья.

22-летний хавбек прошел медосмотр, и готовится в ближайшее время подписать с парижским клубом долгосрочный контракт. Сумма трансфера - 40 миллионов евро.

Vitinha has completed medical test and will now sign his contract as new Paris Saint-Germain player. All set to be announced, as Vitinha is in Paris since today morning. ????✅ #PSG



Matter of time and final paperworks exchange with FC Porto - €40m fee confirmed. pic.twitter.com/I6nZRhb5Sm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2022

Витинья - выпускник академии "Порту". Последний год он провел в аренде в "Вулверхэмптоне", отыграв в сумме 47 игр. На его счету четыре гола и пять голевых передач за английский клуб.

Отметим, что скоро у "ПСЖ" появится новый тренер. Клуб возглавит Кристоф Галтье.