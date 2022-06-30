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Цена вопроса - 40 миллионов. ПСЖ окончательно согласовал трансфер хавбека Порту
Последний год играл в Англии
Фото: Futebol Clube do Porto
Французский "ПСЖ" окончательно согласовал трансфер полузащитника Витора Феррейра. Или же просто Витинья.
22-летний хавбек прошел медосмотр, и готовится в ближайшее время подписать с парижским клубом долгосрочный контракт. Сумма трансфера - 40 миллионов евро.
Vitinha has completed medical test and will now sign his contract as new Paris Saint-Germain player. All set to be announced, as Vitinha is in Paris since today morning. ????✅ #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2022
Matter of time and final paperworks exchange with FC Porto - €40m fee confirmed. pic.twitter.com/I6nZRhb5Sm
Витинья - выпускник академии "Порту". Последний год он провел в аренде в "Вулверхэмптоне", отыграв в сумме 47 игр. На его счету четыре гола и пять голевых передач за английский клуб.
Отметим, что скоро у "ПСЖ" появится новый тренер. Клуб возглавит Кристоф Галтье.
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