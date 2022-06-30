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Назвали неприкасаемых: Галтье сделает Доннарумму основным вратарем в ПСЖ
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Фото: twitter.com/gigiodonna1
Будущий главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье собирается сделать основным голкипером Джанлуиджи Доннарумму, сообщает журналист Адриан Гренье со ссылкой на Le Parisien.
???? Gianluigi Donnarumma est assuré d’être le gardien titulaire sous les ordres de Christophe Galtier !— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) June 30, 2022
Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti, Leo Messi et Kylian Mbappé ont aussi une place de titulaire assurée.
(Le Parisien)
Среди "неприкасаемых" игроков старта также числятся Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Маркиньос, Ашраф Хакими и Марко Верратти.
Напомним, что Галтье сменит на посту главного тренера Маурисио Почеттино. Аргентинец отказывается идти на уступки клубу по выплате отступных, поэтому процесс увольнения затягивается.
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