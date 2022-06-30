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Назвали неприкасаемых: Галтье сделает Доннарумму основным вратарем в ПСЖ

Франция
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Назвали неприкасаемых: Галтье сделает Доннарумму основным вратарем в ПСЖ

Фото: twitter.com/gigiodonna1

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Будущий главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье собирается сделать основным голкипером Джанлуиджи Доннарумму, сообщает журналист Адриан Гренье со ссылкой на Le Parisien.

Среди "неприкасаемых" игроков старта также числятся Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Маркиньос, Ашраф Хакими и Марко Верратти.

Напомним, что Галтье сменит на посту главного тренера Маурисио Почеттино. Аргентинец отказывается идти на уступки клубу по выплате отступных, поэтому процесс увольнения затягивается.

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В статье: Маурисио Почеттино Кристоф Галтье Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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