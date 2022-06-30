  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Почеттино получит от ПСЖ 10 млн за увольнение. Сделка уже подписана
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино получит от ПСЖ 10 млн за увольнение. Сделка уже подписана

Франция
(1 голосов)

Официально Париж получит нового тренера завтра

Почеттино получит от ПСЖ 10 млн за увольнение. Сделка уже подписана

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" после двух недель переговоров договорился с тренером Маурисио Почеттино об условиях досрочного расторжения контракта.

Как сообщает L’Equipe, аргентинец и его штаб получат 10 млн евро, а не 15, которые требовали изначально. Все подписи под сделкой уже стоят - объявят о ней завтра, 1 июля.

Вероятно, тогда же "ПСЖ" официально назначит на пост тренера Кристофа Гальтье, который еще в минувший четверг, 23 июня, побывал на базе клуба и познакомился с персоналом.

Почеттино тренировал Париж с января 2021-го, но его каденцию сложно назвать успешной - чемпионство-2020/21 досталось "Лиллю", а в Лиге чемпионов "ПСЖ" стабильно выбывал на ранних стадиях плей-офф.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Кристоф Гальтье Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'Equipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде