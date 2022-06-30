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Почеттино получит от ПСЖ 10 млн за увольнение. Сделка уже подписана
Официально Париж получит нового тренера завтра
Фото: twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" после двух недель переговоров договорился с тренером Маурисио Почеттино об условиях досрочного расторжения контракта.
Как сообщает L’Equipe, аргентинец и его штаб получат 10 млн евро, а не 15, которые требовали изначально. Все подписи под сделкой уже стоят - объявят о ней завтра, 1 июля.
Вероятно, тогда же "ПСЖ" официально назначит на пост тренера Кристофа Гальтье, который еще в минувший четверг, 23 июня, побывал на базе клуба и познакомился с персоналом.
Почеттино тренировал Париж с января 2021-го, но его каденцию сложно назвать успешной - чемпионство-2020/21 досталось "Лиллю", а в Лиге чемпионов "ПСЖ" стабильно выбывал на ранних стадиях плей-офф.
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