Почеттино получит от ПСЖ 10 млн за увольнение. Сделка уже подписана

"ПСЖ" после двух недель переговоров договорился с тренером Маурисио Почеттино об условиях досрочного расторжения контракта.

Как сообщает L’Equipe, аргентинец и его штаб получат 10 млн евро, а не 15, которые требовали изначально. Все подписи под сделкой уже стоят - объявят о ней завтра, 1 июля.

Вероятно, тогда же "ПСЖ" официально назначит на пост тренера Кристофа Гальтье, который еще в минувший четверг, 23 июня, побывал на базе клуба и познакомился с персоналом.

Почеттино тренировал Париж с января 2021-го, но его каденцию сложно назвать успешной - чемпионство-2020/21 досталось "Лиллю", а в Лиге чемпионов "ПСЖ" стабильно выбывал на ранних стадиях плей-офф.