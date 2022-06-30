Давид Оспина перейдет в Аль-Наср свободным агентом

Вратарь "Наполи" Давид Оспина уйдеть в Аль Насср свободным агентом, сообщает Николо Скира. Контракт подпишут сразу на 3 года.

⏳ David #Ospina to #AlNassr as a free agent is at the final stage. Contract until 2025 (€3,5M/year + bonuses). #transfers https://t.co/27eqnZ0NwX — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 30, 2022

Сообщается, что годовой оклад 33-летнего колумбийца составит 3.5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Оспина провел 33 матча за "Наполи", 13 из которых насухо".