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Давид Оспина перейдет в Аль-Наср свободным агентом

Франция
(1 голосов)

В "Наполи" всё

Давид Оспина перейдет в Аль-Наср свободным агентом

Новина українською

Вратарь "Наполи" Давид Оспина уйдеть в Аль Насср свободным агентом, сообщает Николо Скира. Контракт подпишут сразу на 3 года.

Сообщается, что годовой оклад 33-летнего колумбийца составит 3.5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Оспина провел 33 матча за "Наполи", 13 из которых насухо".

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В статье: Аль-Наср (Саудовская Аравия)
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
30.06.2022 в 23:17
Чудовий воротар !
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