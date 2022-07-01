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Вернули еще одного воспитанника. Толиссо стал игроком Лиона
Француз перешел в клуб на правах свободного агента
Фото: ol.fr
Центральный полузащитник Корентен Толиссо возвращается во французский "Лиль. Об этом сообщает официальный сайт команды.
27-летний футболист подписал контракт с клубом до 30 июня 2027 года. Напомним, что Толиисо - воспитанник "ткачей" и выступал за родной клуб до 2017 года, затем перешел в "Баварию" за 41,5 млн евро. В конце мая мюнхенцы сообщили, что Корентен покидает клуб свободным агентом.
Notre Gone @CorentinTolisso revient lui aussi à la maison !— Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2022
Quel plaisir de te retrouver Coco ???????????? #MadeInOL #Tolisso2027
???? https://t.co/51id3nikog pic.twitter.com/qu5gTxSfcU
В сезоне-2021/22 француз провел 22 матча за чемпионов Германии во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Ранее "Лиль" вернул еще одного своего бывшего игрока - Александра Ляказетта, который покинул "Арсенал" на правах свободного агента.
???? #Tolisso2027 pic.twitter.com/bK8UpD2N6J— Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2022
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