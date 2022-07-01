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Марсель официально уволил Хорхе Сампаоли
Внезапно
24hfootnews
Хорхе Сампаоли больше не является главным тренером "Марселя". Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
62-летний аргентинец инициировал расставание из-за невнятной трансферной политики провансальцев. Он просил клуб купить опытных игроков под Лигу чемпионов, а на "Велодром" пока прибыл только Исаак Туре из "Гавра".
Сампаоли тренировал "Марсель" с февраля 2021-го и под его руководством команда стабильно прогрессировала. В сезоне-2021/22 южане заняли 2-е место в Лиге 1 и дошли до полуфинала Лиги конференций.
Источники сообщают, что решение Сампаоли об уходе было молниеносным, так что у "Марселя" пока нет кандидатов на освободившуюся должность.
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