Марсель выкупил хавбека Арсенала за 11 миллионов евро

"Марсель" выкупил контракт хавбека "Арсенала" Маттео Гендузи. 23-летний француз прошлый сезон выступал за "бело-голубых" в аренде.

Matteo Guendouzi est ????????́???????????????????????????????????????????????? sur Mars ????



L'option d'achat de @MatteoGuendouzi a été levée avec son accord par le club ✅

Notre milieu de terrain est officiellement olympien ✍️ pic.twitter.com/jWjQCH8vzN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2022

Гендузи присоединился к "Арсеналу" летом 2018 года. Сезон 20/21 француз провел в аренде в "Герте".

В прошлом сезоне Маттео провел за "Марсель" 55 матчей, забил 5 голов и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.