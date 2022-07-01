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Марсель выкупил хавбека Арсенала за 11 миллионов евро

Франция
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Марсель выкупил хавбека Арсенала за 11 миллионов евро

Фото: twitter.com/MatteoGuendouzi

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"Марсель" выкупил контракт хавбека "Арсенала" Маттео Гендузи. 23-летний француз прошлый сезон выступал за "бело-голубых" в аренде.

Гендузи присоединился к "Арсеналу" летом 2018 года. Сезон 20/21 француз провел в аренде в "Герте".

В прошлом сезоне Маттео провел за "Марсель" 55 матчей, забил 5 голов и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Марсель Маттео Гендузи
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