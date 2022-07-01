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Стало известно когда объявят о назначении Галтье в ПСЖ

Франция
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Стало известно когда объявят о назначении Галтье в ПСЖ

Фото: twitter.com/ogcnice

Новина українською

Кристоф Галтье подпишет контракт с "ПСЖ" в понедельник, 4 июля, а о назначении будет объявлено во вторник, 5 июля, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на журналиста RMC Sport Лоика Танзи.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" договорился с Почеттино о сумме отступных – 10 миллионов евро, вместо 15, что были изначально прописаны в контракте аргентинца.

Напомним, что Галтье выиграл с "Лиллем" год назад Лигу 1, опередив "ПСЖ" на 1 очко. Прошлый сезон он провел в "Ницце", заняв с клубом 5 место.

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В статье: Маурисио Почеттино Кристоф Галтье ПСЖ
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