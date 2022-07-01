Стало известно когда объявят о назначении Галтье в ПСЖ

Кристоф Галтье подпишет контракт с "ПСЖ" в понедельник, 4 июля, а о назначении будет объявлено во вторник, 5 июля, сообщает Адриен Гренье со ссылкой на журналиста RMC Sport Лоика Танзи.

???? Christophe Galtier signera son contrat au PSG ce lundi et sera présenté ce mardi ! ????????????



(@Tanziloic & @ArthurPerrot) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 1, 2022

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" договорился с Почеттино о сумме отступных – 10 миллионов евро, вместо 15, что были изначально прописаны в контракте аргентинца.

Напомним, что Галтье выиграл с "Лиллем" год назад Лигу 1, опередив "ПСЖ" на 1 очко. Прошлый сезон он провел в "Ницце", заняв с клубом 5 место.