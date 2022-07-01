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Контракт Неймара автоматически продлен до 2027 года

Франция
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Прекрасное соглашение

Контракт Неймара автоматически продлен до 2027 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В контракте Неймара автоматически активировался пункт о продлении контракта с "ПСЖ" на ещё один год, сообщает L`Equipe. Теперь бразилец связан со столичным клубом соглашением до 2027 года.

Весной 2021 года бразилец продлил соглашение с клубом на 3 сезона, до 2025 года (его предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2022). В соглашении было прописано сразу две автоматических пролонгации контракта.

Первая вступила в силу 1 июля 2021 года, когда его контракт был продлен до 2026 года. Вторая активировалась через год – сегодня.

Ранее сообщалось, что игрока и его отца уведомили, что хотят расстаться с игроком. тем не менее, и клуб и сам футболист сомневаются, что будет возможно найти покупателей.

В прошлом сезоне бразилец провел за "ПСЖ" 28 матчей, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.

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В статье: Неймар ПСЖ
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Источник:
lequipe.fr

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