Контракт Неймара автоматически продлен до 2027 года

В контракте Неймара автоматически активировался пункт о продлении контракта с "ПСЖ" на ещё один год, сообщает L`Equipe. Теперь бразилец связан со столичным клубом соглашением до 2027 года.

Весной 2021 года бразилец продлил соглашение с клубом на 3 сезона, до 2025 года (его предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2022). В соглашении было прописано сразу две автоматических пролонгации контракта.

Первая вступила в силу 1 июля 2021 года, когда его контракт был продлен до 2026 года. Вторая активировалась через год – сегодня.

Ранее сообщалось, что игрока и его отца уведомили, что хотят расстаться с игроком. тем не менее, и клуб и сам футболист сомневаются, что будет возможно найти покупателей.

В прошлом сезоне бразилец провел за "ПСЖ" 28 матчей, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.