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Сиссоко вернулся в родной чемпионат Франции после девяти лет игры в Англии

Франция
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В команду-середняк чемпионата

Сиссоко вернулся в родной чемпионат Франции после девяти лет игры в Англии

Офіційний сайт Нанта/Автор невідомий

Новина українською

Бывший игрок сборной Франции (71 матч) Мусса Сиссоко стал игроком "Нанта". Об этом клуб сообщил на своих официальных ресурсах.

Контракт подписан на два сезона. За трансфер "канарейки" заплатили "Уотфорду" два миллиона евро.

Отметим, что в составе “шершней” Сиссоко провел только прошлый сезон. В общей сложности на его счету два гола и один асист в 38 матчах за английскую команду.

Добавим, что "Нант" станет первой французской командой полузащитника за девять лет. Еще в 2013-м Мусса перешел из "Тулузы" в "Ньюкасл" за 2 миллиона евро. Также на его пути был "Тоттенхэм" в 2016-2021 гг. Все эти девять лет Сиссоко провел в Англии.

"Нант" в прошлом сезоне занял девятое место в Лиге 1. В то же время команда победила в Кубке Франции, что позволит принять участие в групповом этапе Лиги Европы.

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В статье: Мусса Сиссоко Нант (Франция)
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