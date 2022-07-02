Сиссоко вернулся в родной чемпионат Франции после девяти лет игры в Англии

Бывший игрок сборной Франции (71 матч) Мусса Сиссоко стал игроком "Нанта". Об этом клуб сообщил на своих официальных ресурсах.

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Le @FCNantes et le @WatfordFC ont trouvé un accord pour le transfert de @MoussaSissoko !



Le milieu de terrain s'est engagé en faveur des Canaris, jusqu'en 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ????



???????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? pic.twitter.com/dzJfAlsSl9 — FC Nantes (@FCNantes) July 1, 2022

Контракт подписан на два сезона. За трансфер "канарейки" заплатили "Уотфорду" два миллиона евро.

Отметим, что в составе “шершней” Сиссоко провел только прошлый сезон. В общей сложности на его счету два гола и один асист в 38 матчах за английскую команду.

Добавим, что "Нант" станет первой французской командой полузащитника за девять лет. Еще в 2013-м Мусса перешел из "Тулузы" в "Ньюкасл" за 2 миллиона евро. Также на его пути был "Тоттенхэм" в 2016-2021 гг. Все эти девять лет Сиссоко провел в Англии.

"Нант" в прошлом сезоне занял девятое место в Лиге 1. В то же время команда победила в Кубке Франции, что позволит принять участие в групповом этапе Лиги Европы.