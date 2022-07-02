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Тете - о Лионе: Я мог гулять и чувствовать себя в безопасности, это было важно в моем выборе
Игрок заботится о своей защищенности
Фото: Olympique lyonnais
Бразильский вингер "Шахтера" Тете прокомментировал подписание нового арендного соглашения с "Лионом":
"Я всегда говорил, что хочу остаться. Перед отъездом дал слово, что вернуться в эту раздевалку. Сборная Бразилии – одна из моих целей, почему бы не присоединиться к Лукасу Пакета?.
В "Лионе" мне все понравилось. Все, что обещали, было достигнуто, клуб меня очень хорошо принял. Также понравился город. Я мог гулять и чувствовать себя в безопасности, это было важно в моем выборе", – сказал Тете.
Как известно, "Лион" продлил арендное соглашение с бразильцем следующим летом. Действующий контракт 22-летнего бразильца с "Шахтером" рассчитан до 31 декабря 2023 года.
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