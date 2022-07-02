Тете - о Лионе: Я мог гулять и чувствовать себя в безопасности, это было важно в моем выборе

Бразильский вингер "Шахтера" Тете прокомментировал подписание нового арендного соглашения с "Лионом":

"Я всегда говорил, что хочу остаться. Перед отъездом дал слово, что вернуться в эту раздевалку. Сборная Бразилии – одна из моих целей, почему бы не присоединиться к Лукасу Пакета?.

В "Лионе" мне все понравилось. Все, что обещали, было достигнуто, клуб меня очень хорошо принял. Также понравился город. Я мог гулять и чувствовать себя в безопасности, это было важно в моем выборе", – сказал Тете.