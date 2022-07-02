Лион близок к покупке защитника сборной Аргентины после срыва сделки по Маласии

Николас Тальяфико, левый защитник сборной Аргентины и амстердамского "Аякса", намерен покинуть клуб этим летом. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, игрока хотят заполучить "Лион", "Брайтон" и некий испанский клуб:

Nicolás Tagliafico, expected to leave Ajax this summer as many clubs are interested in signing him. Olympique Lyon are in the race, after twists of Malacia deal. ???????? #transfers @hugoguillemet



Brighton and also one more club from Spain want Tagliafico. Decision to be made soon. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022

"Николас Тальяфико, ожидается, что он покинет "Аякс" этим летом, так как много клубов заинтересованы в его подписании. "Олимпик Лион" в гонке, после провала сделки по Маласии. "Брайтон" и еще один испанский клуб хотят Тальяфико. Решение будет принято вскоре".

По информации издания L`Equipe, Тальяфико был главной альтернативой "Лиона" на случай неудачи со сделкой по Тайреллу Маласии. У аргентинца остался год по текущему контракту, и издание утверждает, что "Аякс" готов отпустить его за 4-5 миллионов евро.