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Лион близок к покупке защитника сборной Аргентины после срыва сделки по Маласии
Николас Тальяфико также интересен Брайтону и некому испанскому клубу
Фото: Mundo Albiceleste
Николас Тальяфико, левый защитник сборной Аргентины и амстердамского "Аякса", намерен покинуть клуб этим летом. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, игрока хотят заполучить "Лион", "Брайтон" и некий испанский клуб:
Nicolás Tagliafico, expected to leave Ajax this summer as many clubs are interested in signing him. Olympique Lyon are in the race, after twists of Malacia deal. ???????? #transfers @hugoguillemet— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022
Brighton and also one more club from Spain want Tagliafico. Decision to be made soon.
"Николас Тальяфико, ожидается, что он покинет "Аякс" этим летом, так как много клубов заинтересованы в его подписании. "Олимпик Лион" в гонке, после провала сделки по Маласии. "Брайтон" и еще один испанский клуб хотят Тальяфико. Решение будет принято вскоре".
По информации издания L`Equipe, Тальяфико был главной альтернативой "Лиона" на случай неудачи со сделкой по Тайреллу Маласии. У аргентинца остался год по текущему контракту, и издание утверждает, что "Аякс" готов отпустить его за 4-5 миллионов евро.
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