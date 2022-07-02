Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель определился с кандидатурой нового главного тренера
Коучем станет экс-тренер Вероны, приведший команду к девятому месту в Серии А
Фото: Virgilio Sport
Марсельский "Олимпик" выбрал нового главного тренера. Им станет Игор Тудор, экс-коуч "Хайдука", "ПАОК", "Удинезе" и "Вероны". Последнюю команду он привел к девятому месту в Серии А в прошедшем сезоне. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает:
Igor Tudor will arrive in Marseille tonight. Full agreement in place to become new OM manager: paperworks to be signed tomorrow, then official statement expected on Monday. ????⚪️???? #OM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022
Tudor did great job at Verona last season and OM will go for him as replacement for Sampaoli. pic.twitter.com/9mRCT0YNg5
"Игор Тудор прибудет в Марсель этой ночью. Окончательная договоренность о назначении на должность нового менеджера "Марселя": бумаги будут подписаны завтра, официальное объявление ожидается в понедельник.
Тудор сделал отличную работу в "Вероне" в прошлом сезоне, и "Марсель" намерен сделать его заменой для Сампаоли".
Популярное сейчас
- Динамо - Сьон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Флаг, герб и красная калина. Юрий Вернидуб показал новую патриотическую татуировку
- Уже 800 артиллерийских систем. Генштаб обновил российские потери с начала войны
- Лукаку, Ришарлисон и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО