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Марсель определился с кандидатурой нового главного тренера

Франция
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Коучем станет экс-тренер Вероны, приведший команду к девятому месту в Серии А

Марсель определился с кандидатурой нового главного тренера

Фото: Virgilio Sport

UA-Футбол
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Марсельский "Олимпик" выбрал нового главного тренера. Им станет Игор Тудор, экс-коуч "Хайдука", "ПАОК", "Удинезе" и "Вероны". Последнюю команду он привел к девятому месту в Серии А в прошедшем сезоне. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает:

"Игор Тудор прибудет в Марсель этой ночью. Окончательная договоренность о назначении на должность нового менеджера "Марселя": бумаги будут подписаны завтра, официальное объявление ожидается в понедельник.

Тудор сделал отличную работу в "Вероне" в прошлом сезоне, и "Марсель" намерен сделать его заменой для Сампаоли".

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В статье: Марсель Игор Тудор Верона
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