Марсель определился с кандидатурой нового главного тренера

Марсельский "Олимпик" выбрал нового главного тренера. Им станет Игор Тудор, экс-коуч "Хайдука", "ПАОК", "Удинезе" и "Вероны". Последнюю команду он привел к девятому месту в Серии А в прошедшем сезоне. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает:

Igor Tudor will arrive in Marseille tonight. Full agreement in place to become new OM manager: paperworks to be signed tomorrow, then official statement expected on Monday. ????⚪️???? #OM



Tudor did great job at Verona last season and OM will go for him as replacement for Sampaoli. pic.twitter.com/9mRCT0YNg5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022

"Игор Тудор прибудет в Марсель этой ночью. Окончательная договоренность о назначении на должность нового менеджера "Марселя": бумаги будут подписаны завтра, официальное объявление ожидается в понедельник.

Тудор сделал отличную работу в "Вероне" в прошлом сезоне, и "Марсель" намерен сделать его заменой для Сампаоли".