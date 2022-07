Марсель определился с кандидатурой нового главного тренера

Марсельский "Олимпик" выбрал нового главного тренера. Им станет Игор Тудор, экс-коуч "Хайдука", "ПАОК", "Удинезе" и "Вероны". Последнюю команду он привел к девятому месту в Серии А в прошедшем сезоне. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает:

Igor Tudor will arrive in Marseille tonight. Full agreement in place to become new OM manager: paperworks to be signed tomorrow, then official statement expected on Monday. ????⚪️???? #OM



Tudor did great job at Verona last season and OM will go for him as replacement for Sampaoli. pic.twitter.com/9mRCT0YNg5