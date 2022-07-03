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Форвард сборной Италии близок к переходу в Монако

Франция
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Андреа Белотти будет получать 3,5 миллиона евро в год

Форвард сборной Италии близок к переходу в Монако

Фото: CharityStars

UA-Футбол
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Форвард сборной Италии Андреа Белотти покинул туринский "Торино" этим летом по окончании своего контракта. Он провел в клубе семь лет: с 2015 по 2022. За эти годы он отыграл 251 матч, забил 113 голов и отдал 28 ассистов.

Теперь же нападающий близок к заключению контракта с "Монако", выступающем во французской Лиге 1. Как сообщает издание RMC Sport, клуб намерен дать Белотти контракт на четыре сезона и с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне "Монако" финишировали третьими в Лиге 1. Однако, как сообщается, сам Андреа предпочел бы остаться в итальянской Серии А. В прошлом сезоне он забил 8 голов и отдал 1 ассист в 22 матчах лиги.

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В статье: Торино (Турин) Монако Андреа Белотти
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