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Форвард сборной Италии близок к переходу в Монако
Андреа Белотти будет получать 3,5 миллиона евро в год
Фото: CharityStars
Форвард сборной Италии Андреа Белотти покинул туринский "Торино" этим летом по окончании своего контракта. Он провел в клубе семь лет: с 2015 по 2022. За эти годы он отыграл 251 матч, забил 113 голов и отдал 28 ассистов.
Теперь же нападающий близок к заключению контракта с "Монако", выступающем во французской Лиге 1. Как сообщает издание RMC Sport, клуб намерен дать Белотти контракт на четыре сезона и с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.
В прошлом сезоне "Монако" финишировали третьими в Лиге 1. Однако, как сообщается, сам Андреа предпочел бы остаться в итальянской Серии А. В прошлом сезоне он забил 8 голов и отдал 1 ассист в 22 матчах лиги.
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