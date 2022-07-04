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Хорват вместо аргентинца. Марсель назвал имя нового наставника

Франция
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Быстро определились

Хорват вместо аргентинца. Марсель назвал имя нового наставника

Фото: Olympique de Marseille

UA-Футбол
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Несколько дней назад "Марсель" неожиданно заявил о расставании с Хорхе Сампаоли. Однако клуб быстро нашел преемника.

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По данным официального сайта французской команды, "Марсель" возглавил хорват Игор Тудор. С ним был подписан двухлетний контракт.

В прошлом сезоне Тудор работал с "Вероной", которая под его руководством заняла девятое место. Также Игор работал ассистентом Пирло в "Ювентусе" и тренером нескольких команд ("Хайдук", "Удинезе", "Галатарсарай").

Напомним, что в прошлом сезоне "Марсель" занял второе место в Лиге 1. Клуб будет играть в Лиге Чемпионов.

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В статье: Марсель Игор Тудор
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