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Хорват вместо аргентинца. Марсель назвал имя нового наставника
Быстро определились
Фото: Olympique de Marseille
Несколько дней назад "Марсель" неожиданно заявил о расставании с Хорхе Сампаоли. Однако клуб быстро нашел преемника.
По данным официального сайта французской команды, "Марсель" возглавил хорват Игор Тудор. С ним был подписан двухлетний контракт.
L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’???????????????? ???????????????????? au poste d’entraîneur.✍️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2022
Libre de tout contrat, le technicien croate ???????? s’est engagé pour deux ans avec le club olympien. ????⚪️
Plus d'infos ???? https://t.co/pWIguf360u pic.twitter.com/T2PAvrhiDI
В прошлом сезоне Тудор работал с "Вероной", которая под его руководством заняла девятое место. Также Игор работал ассистентом Пирло в "Ювентусе" и тренером нескольких команд ("Хайдук", "Удинезе", "Галатарсарай").
Напомним, что в прошлом сезоне "Марсель" занял второе место в Лиге 1. Клуб будет играть в Лиге Чемпионов.
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