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Официально. ПСЖ объявил об отставке Маурисио Почеттино

Франция
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Аргентинский специалист покидает команду

Официально. ПСЖ объявил об отставке Маурисио Почеттино

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"ПСЖ" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Маурисио Почеттино, сообщает пресс-служба парижан.

Парижскую команду покидает и тренерский штаб аргентинского специалиста. Напомним, 56-летний менеджер возглавил "ПСЖ" в январе 2021 года. Под его руководством команда провела 84 матча, в которых одержала 56 побед при 13 ничьих и 15 поражениях.

Вместе с парижанами он выигрывал чемпионат Франции, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

"Клуб благодарит Маурисио Почеттино и его тренерский штаб за работу и желает им всего наилучшего в будущем", — говорится в пресс-службе парижан.

Ранее сообщалось, что команду возглавит экс-тренер "Ниццы" Кристоф Галтье.

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ
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Источник:
psg.fr

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