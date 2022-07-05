Официально. ПСЖ объявил об отставке Маурисио Почеттино

"ПСЖ" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Маурисио Почеттино, сообщает пресс-служба парижан.

Парижскую команду покидает и тренерский штаб аргентинского специалиста. Напомним, 56-летний менеджер возглавил "ПСЖ" в январе 2021 года. Под его руководством команда провела 84 матча, в которых одержала 56 побед при 13 ничьих и 15 поражениях.

Вместе с парижанами он выигрывал чемпионат Франции, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

"Клуб благодарит Маурисио Почеттино и его тренерский штаб за работу и желает им всего наилучшего в будущем", — говорится в пресс-службе парижан.

Ранее сообщалось, что команду возглавит экс-тренер "Ниццы" Кристоф Галтье.