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Официально. ПСЖ объявил об отставке Маурисио Почеттино
Аргентинский специалист покидает команду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Маурисио Почеттино, сообщает пресс-служба парижан.
Парижскую команду покидает и тренерский штаб аргентинского специалиста. Напомним, 56-летний менеджер возглавил "ПСЖ" в январе 2021 года. Под его руководством команда провела 84 матча, в которых одержала 56 побед при 13 ничьих и 15 поражениях.
Вместе с парижанами он выигрывал чемпионат Франции, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
"Клуб благодарит Маурисио Почеттино и его тренерский штаб за работу и желает им всего наилучшего в будущем", — говорится в пресс-службе парижан.
Ранее сообщалось, что команду возглавит экс-тренер "Ниццы" Кристоф Галтье.
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