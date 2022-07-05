Кристоф Гальтье официально возглавил ПСЖ

"ПСЖ" официально объявил о назначении на пост главного тренера Кристофа Гальтье. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее сегодня парижане попрощались с предыдущим менеджером Маурисио Почеттино, с которым не добились прогресса в Лиге чемпионов и посредственно выглядели во внутренних турнирах.

СМИ сообщают, что смена наставника обошлась "ПСЖ" в 20 млн евро. Первую половину этой суммы получил досрочно уволенный Почеттино, а вторую - "Ницца", откуда пришлось выкупать Гальтье.

Новому тренеру Парижа 55 лет, и ранее он тренировал "Сент-Этьен", "Лилль" и уже упомянутую "Ниццу". Его главное достижение в карьере - чемпионство-2021 с "Догами".

Также этим летом "ПСЖ" по привычке затеял серьезную скупку новичков. На "Парк де Пренс" уже переехал Витинья; в процессе находятся трансферы Ренату Санчеша и Милана Шкриньяра.