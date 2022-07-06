Марсель отпустил легендарного вратаря-рекордсмена

"Марсель" объявил об уходе своего легендарного капитана Стива Манданда.

37-летний вратарь проиграл конкуренцию испанцу Пау Лопесу в прошлом сезоне, а роль дублера его не устроила. По слухам, у Стива уже согласован двухлетний договор с "Ренном".

Манданда выступал за "Марсель" в 2007-2016 и 2017-22 годах, суммарно отыграв за провансальцев рекордные 610 матчей.

Параллельно Стив долгие годы был дублером Юго Льориса в сборной Франции, за которую провел 34 матча и выиграл чемпионат мира-2018.

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Après matchs à défendre les couleurs olympiennes, notre numéro part pour un nouveau challenge.

Bonne chance pour la suite de ta carrière @SteveMandanda



https://t.co/rW2LNYvclW pic.twitter.com/MjZ1YTp0RG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 6, 2022

Ранее у "Марселя" также сменился тренер - кресло Хорхе Сампаоли занял Игор Тудор.