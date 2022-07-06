  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель отпустил легендарного вратаря-рекордсмена
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель отпустил легендарного вратаря-рекордсмена

Франция
(1 голосов)

Стив Манданда уходит в "Ренн"

Марсель отпустил легендарного вратаря-рекордсмена

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP MAURICE VAN STEEN

Новина українською

"Марсель" объявил об уходе своего легендарного капитана Стива Манданда.

37-летний вратарь проиграл конкуренцию испанцу Пау Лопесу в прошлом сезоне, а роль дублера его не устроила. По слухам, у Стива уже согласован двухлетний договор с "Ренном".

Манданда выступал за "Марсель" в 2007-2016 и 2017-22 годах, суммарно отыграв за провансальцев рекордные 610 матчей.

Параллельно Стив долгие годы был дублером Юго Льориса в сборной Франции, за которую провел 34 матча и выиграл чемпионат мира-2018.

Ранее у "Марселя" также сменился тренер - кресло Хорхе Сампаоли занял Игор Тудор.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стив Манданда Ренн Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде