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Марсель отпустил легендарного вратаря-рекордсмена
Стив Манданда уходит в "Ренн"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP MAURICE VAN STEEN
"Марсель" объявил об уходе своего легендарного капитана Стива Манданда.
37-летний вратарь проиграл конкуренцию испанцу Пау Лопесу в прошлом сезоне, а роль дублера его не устроила. По слухам, у Стива уже согласован двухлетний договор с "Ренном".
Манданда выступал за "Марсель" в 2007-2016 и 2017-22 годах, суммарно отыграв за провансальцев рекордные 610 матчей.
Параллельно Стив долгие годы был дублером Юго Льориса в сборной Франции, за которую провел 34 матча и выиграл чемпионат мира-2018.
???????? ???????????????????????? ????????????????????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 6, 2022
Après matchs à défendre les couleurs olympiennes, notre numéro part pour un nouveau challenge.
Bonne chance pour la suite de ta carrière @SteveMandanda
https://t.co/rW2LNYvclW pic.twitter.com/MjZ1YTp0RG
Ранее у "Марселя" также сменился тренер - кресло Хорхе Сампаоли занял Игор Тудор.
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