Новый клуб Фонсеки передал гуманитарную помощь для Харькова

Французский "Лилль" решал поддержать Украину, которая подверглась нападению российской армии.

Представитель Лиги 1 передал гуманитарную помощь для Харькова, сообщается на официальной странице клуба в Twitter. Отмечается, что собранных продуктов и вещей хватит примерно на 25 тысяч людей.

В сборе гуманитарного груза участвовали не только футболисты и сотрудники клуба, а также болельщики команды.

Напомним, этим летом главным тренером "Лилля" был назначен экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.