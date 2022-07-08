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Новый клуб Фонсеки передал гуманитарную помощь для Харькова

Франция
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Португалец не забывает про Украину

Новый клуб Фонсеки передал гуманитарную помощь для Харькова

Фото: AFP via Getty Images

Новина українською

Французский "Лилль" решал поддержать Украину, которая подверглась нападению российской армии.

Представитель Лиги 1 передал гуманитарную помощь для Харькова, сообщается на официальной странице клуба в Twitter. Отмечается, что собранных продуктов и вещей хватит примерно на 25 тысяч людей.

В сборе гуманитарного груза участвовали не только футболисты и сотрудники клуба, а также болельщики команды.

Напомним, этим летом главным тренером "Лилля" был назначен экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

Читайте такжеФонсека: Надеюсь, что ситуация в Украине решится как можно скорее
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В статье: Лилль война с Россией
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