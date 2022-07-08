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Новый клуб Фонсеки передал гуманитарную помощь для Харькова
Португалец не забывает про Украину
Фото: AFP via Getty Images
Французский "Лилль" решал поддержать Украину, которая подверглась нападению российской армии.
Представитель Лиги 1 передал гуманитарную помощь для Харькова, сообщается на официальной странице клуба в Twitter. Отмечается, что собранных продуктов и вещей хватит примерно на 25 тысяч людей.
В сборе гуманитарного груза участвовали не только футболисты и сотрудники клуба, а также болельщики команды.
Напомним, этим летом главным тренером "Лилля" был назначен экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.
???????? L’ensemble du fret humanitaire collecté par les supporters, partenaires et salariés du LOSC a rallié la région de Kharkiv, venant ainsi en aide directe à près de 25 000 personnes.— LOSC (@losclive) July 7, 2022
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